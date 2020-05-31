УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Катастрофа Боинга МАУ: Иран принял скандальное решение о судьбе "черных ящиков"

31 мая 2020, 18:02

Тегеран обвинил украинскую сторону в задержке с ответом на предложение Ирана.

МАУ, Иран
Место катастрофы Боинга МАУ в Иране / Reuters

Власти Ирана приняли решение не отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского Боинга Международных авиалиний Украины, сбитого в январе под Тегераном.

"Иранские власти в ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана по черным ящикам украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов действий в этой ситуации, приняли решение отправить черный ящик самолета в другую страну", - сообщает агентство ISNA.

В то же время подчеркивается, что, вероятно, "черные ящики" сбитого самолета отправят во Францию.

Читайте такжеКулеба ответил на скандальное предложение Ирана по сбитому Боингу МАУНапомним, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Ранее Иран предложил Украине отказаться от судебных исков по делу о сбивании иранскими военными самолета МАУ. Отмечается, что Киеву и семьям погибших предложили согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.

новости Ирана Боинг МАУ самописец
Сейчас вы просматриваете новость «Катастрофа Боинга МАУ: Иран принял скандальное решение о судьбе "черных ящиков"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:02
Катастрофа Боинга МАУ: Иран принял скандальное решение о судьбе "черных ящиков"
17:57
"Предать не мог": всплыли новые подробности исчезновения бойца ВСУ
17:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июня: неожиданный доход и крупное везение Видео
17:36
Чехия попала в беду без украинских заробитчан Видео
17:24
В Беларуси похитили ярого критика действующего президента Видео
16:50
"Мэр – идиот": "слуга народа" решил занять кресло Кличко Видео
16:35
Грозы, град и потоп: синоптик шокировал прогнозом на июнь 2020
16:11
"Мойтесь в лужах": украинский журналист пожелал "сдохнуть" жителям Крыма
15:52
Эксперт рассказал, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с Путиным
15:19
Как вернуть Крым и Донбасс: экс-советник Путина дал важный совет Украине
15:05
"Майдан" в США: полицейский и афроамериканец вместе работали в ночном клубе - СМИ Видео
15:04
Ткаченко заявил об участии в праймериз Слуги народа на выборы мэра Киева
14:53
Каким будет первый день лета – прогноз погоды на завтра
14:22
Дожди продолжат заливать Украину: синоптик дал прогноз погоды на июнь 2020
14:21
Беспорядки на границе с Венгрией: авто пограничников сбросили в кювет Видео
14:15
Тараканье молоко - супереда будущего: ученые расхвалили его пользу
13:48
Кровавые разборки в Броварах: 11 титушек суд отправил за решетку Видео
13:38
Книжная полка: Marvel 1602 - комикс-звезды против инквизиции от лучшего фантаста XXI века Фото
13:13
Вирусолог усомнился в новой версии Китая о происхождении коронавируса Видео
13:08
Стоит ли ждать украинскую вакцину от COVID-19: главный санврач дал ответ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять