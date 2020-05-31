Катастрофа Боинга МАУ: Иран принял скандальное решение о судьбе "черных ящиков"

Место катастрофы Боинга МАУ в Иране / Reuters

Власти Ирана приняли решение не отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского Боинга Международных авиалиний Украины, сбитого в январе под Тегераном.

"Иранские власти в ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана по черным ящикам украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов действий в этой ситуации, приняли решение отправить черный ящик самолета в другую страну", - сообщает агентство ISNA.

В то же время подчеркивается, что, вероятно, "черные ящики" сбитого самолета отправят во Францию.

Читайте такжеКулеба ответил на скандальное предложение Ирана по сбитому Боингу МАУНапомним, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Ранее Иран предложил Украине отказаться от судебных исков по делу о сбивании иранскими военными самолета МАУ. Отмечается, что Киеву и семьям погибших предложили согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.