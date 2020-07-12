УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Запустил одну ракету, потом вторую: в Иране объяснили удар по Боингу МАУ

Оператор ошибочно идентифицировал самолет как вражескую цель.

12 июля 2020, 08:22
Иран, самолет, МАУ
В Иране объяснили, почему атаковали Боинг МАУ / Reuters

В комплексе ПВО, который сбил самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, поскольку ранее его перемещали. Это привело к погрешности в данных при обнаружении самолета.

Об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

Отмечается, что из-за невыполненной перенастройки пассажирский лайнер был ошибочно опознан системой как объект, движущийся в сторону Тегерана. Однако самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не наоборот.

Также отмечается, что между комплексом ПВО и центром не состоялся обмен данными, в связи с чем оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустил первую ракету по самолету, а затем вторую.

Как известно, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Читайте такжеКто виноват в гибели 176 человек: в Иране заявили о задержанных по делу о крушении Боинга МАУНапомним, ранее власти Ирана приняли решение о выплате компенсаций семьям погибших во время крушения лайнера МАУ.

Об этом в интервью информагентству ТТ сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Мы подписали соглашение о том, что мы с Ираном проведем переговоры о компенсациях ближайшим родственникам жертв", – сказала Линде.

При этом суммы компенсаций и сроки выплат она не назвала.

сбитый Боинг МАУ новости Ирана ПВО
Сейчас вы просматриваете новость «Запустил одну ракету, потом вторую: в Иране объяснили удар по Боингу МАУ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:19
Коронавирус в Украине и мире 12 июля: за сутки заболели еще 219 тысяч человек
09:16
Зачем Зеленскому Аваков мнение
08:58
Коронавирус в Украине 12 июля: обнаружены сотни новых зараженных Видео
08:47
"Фома неверующий": американец посетил "коронавирусную вечеринку" и умер Видео
08:42
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 июля: исцеление и подлый обман Видео
08:37
"Это катастрофа": Комаровский забил тревогу из-за дистанционного обучения Видео
08:22
Запустил одну ракету, потом вторую: в Иране объяснили удар по Боингу МАУ Видео
07:58
Врач назвал условие полного исчезновения коронавируса на планете
07:50
Витамины для похудения: как "разогнать" метаболизм и сбросить вес
07:18
"Жесткие меры": эксперт объяснила, что не так со статисткой по COVID-19 Видео
06:55
Зеленского зажали с двух сторон мнение
06:33
Неожиданное спасение от COVID-19: в Германии сделали громкое заявление Видео
06:28
Стрижки до плеч 2020 – самые модные омолаживающие прически: фото Фото
06:02
С праздником Петра и Павла – добрые поздравления и живые открытки
05:28
С Днем рыбака – поздравления смешные и прикольные открытки
05:04
Потушить пламя конфликтов с западными соседями: эксперт оценил роль Зеленского Видео
04:20
Французский маникюр с рисунком – модные идеи дизайна ногтей на лето – фото Фото
04:01
Коронавирус и море: врач посоветовал, как не подхватить Covid-19 Видео
03:49
Названа наиболее подходящая для Зеленского кандидатура на пост главы НБУ Видео
03:06
"Шлепать и гладить": Экс-Серебро топлес взорвала сеть
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять