Запустил одну ракету, потом вторую: в Иране объяснили удар по Боингу МАУ

В Иране объяснили, почему атаковали Боинг МАУ / Reuters

В комплексе ПВО, который сбил самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, поскольку ранее его перемещали. Это привело к погрешности в данных при обнаружении самолета.

Об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

Отмечается, что из-за невыполненной перенастройки пассажирский лайнер был ошибочно опознан системой как объект, движущийся в сторону Тегерана. Однако самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не наоборот.

Также отмечается, что между комплексом ПВО и центром не состоялся обмен данными, в связи с чем оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустил первую ракету по самолету, а затем вторую.

Как известно, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Читайте такжеКто виноват в гибели 176 человек: в Иране заявили о задержанных по делу о крушении Боинга МАУНапомним, ранее власти Ирана приняли решение о выплате компенсаций семьям погибших во время крушения лайнера МАУ.

Об этом в интервью информагентству ТТ сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Мы подписали соглашение о том, что мы с Ираном проведем переговоры о компенсациях ближайшим родственникам жертв", – сказала Линде.

При этом суммы компенсаций и сроки выплат она не назвала.