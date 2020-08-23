Катастрофа самолета МАУ: Иран обнародовал данные черных ящиков

Иран называет причиной трагедии самолета МАУ "человеческую ошибку" / twitter.com / SZimpas

Иранские власти обнародовали информацию из черных ящиков сбитого в январе под Тегераном украинского пассажирского самолета Международных авиалиний Украины. После того как в двигатель авиалайнера попала ракета, пилоты продолжали попытки контролировать управление самолетом, а самописец фиксировал информацию еще 19 секунд.

Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

Согласно обнародованным гражданской авиацией Ирана сведениям, запись данных о полете авиалайнера прекратилась в 06:14 утра после того, как был нанесен первый ракетный удар. Информация записывалась еще 19 секунд – пилоты делали все возможное для того, чтобы продолжить управление самолетом.

"Черный ящик записал все звуки в кабине пилотов в течение 19 секунд после взрыва первой ракеты. Экипаж из трех человек, включая летного инструктора, был осведомлен о нештатной ситуации и до последнего момента пытался контролировать и управлять самолетом", - уверяет председатель организации гражданской авиации Ирана Тордж Дехкани.Читайте такжеЗапустил одну ракету, потом вторую: в Иране объяснили удар по Боингу МАУ

Также Дехкани добавил, что первый удар ракеты значительно повредил гражданский авиалайнер, однако двигатели самолета еще не отключились и экипаж пилотов пытался установить контроль над процессом полета.

8 января 2020 года украинский самолет Международных авиалиний Украины во время вылета из Тегерана был сбит двумя ударами иранских ракет. В настоящий момент идет расследование трагедии. Власти Ирана утверждают, что катастрофа произошла из-за фактора человеческой ошибки и сбоя в работе системы противовоздушной обороны.

В МИД Украины считают преждевременной версию Ирана о причине катастрофы самолета МАУ и призывают дождаться окончания расследования.