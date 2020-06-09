Кто виноват в гибели 176 человек: в Иране заявили о задержанных по делу о крушении Боинга МАУ

В Иране рассказали о задержанных по делу о крушении Боинга МАУ / Reuters

В деле о крушении Боинга украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов, рассказал представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили.

Об этом сообщает иранское правительственное информагентство IRNA.

По словам чиновника, сразу же после инцидента были задержаны 6 причастных к катастрофе. Троих из них выпустили под залог, а еще трое сейчас находятся под стражей.

"Как только произошел инцидент, были изданы приказы, и был назначен специальный отдел в Судебной организации Вооруженных сил", - заявил Эсмаили.

Отметим, крушение Boeing 737 под Тегераном — крупная авиационная катастрофа, произошедшая 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, но примерно через 3 минуты после взлёта был сбит двумя ракетами "земля–воздух", выпущенными с баз КСИР. Самолёт упал на землю в 15 километрах от аэропорта вылета. На его борту находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Читайте такжеВ Иране назвали виновного в катастрофе самолета МАУНапомним, ранее в МИД Украины ошарашили заявлением о катастрофе МАУ. По словам заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, расследование неправильно завершать без расшифровки "черных ящиков".

"Мы должны верить, прежде всего, подписанным документам, а не только хорошим словам. Сейчас иранская сторона отмечает, что это (причина сбития самолета - ред.) была именно человеческая ошибка. Мы выступаем за то, что любые официальные сообщения о причинах трагедии должны базироваться прежде всего на соответствующих юридически установленных фактах, то есть завершенном техническом расследовании, завершении уголовного процесса. И говорить о том, что эти процессы завершены без расшифровки "черных ящиков", по крайней мере, некорректно и неправильно как по установлению справедливости, так и в отношении эмоций родственников погибших", - сказал Енин.