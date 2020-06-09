УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Кто виноват в гибели 176 человек: в Иране заявили о задержанных по делу о крушении Боинга МАУ

9 июня 2020, 16:01

Авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, но через 3 минуты после взлёта был сбит двумя ракетами.

Иран, самолет, МАУ
В Иране рассказали о задержанных по делу о крушении Боинга МАУ / Reuters

В деле о крушении Боинга украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов, рассказал представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили.

Об этом сообщает иранское правительственное информагентство IRNA.

По словам чиновника, сразу же после инцидента были задержаны 6 причастных к катастрофе. Троих из них выпустили под залог, а еще трое сейчас находятся под стражей.

"Как только произошел инцидент, были изданы приказы, и был назначен специальный отдел в Судебной организации Вооруженных сил", - заявил Эсмаили.

Отметим, крушение Boeing 737 под Тегераном — крупная авиационная катастрофа, произошедшая 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, но примерно через 3 минуты после взлёта был сбит двумя ракетами "земля–воздух", выпущенными с баз КСИР. Самолёт упал на землю в 15 километрах от аэропорта вылета. На его борту находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Читайте такжеВ Иране назвали виновного в катастрофе самолета МАУНапомним, ранее в МИД Украины ошарашили заявлением о катастрофе МАУ. По словам заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, расследование неправильно завершать без расшифровки "черных ящиков".

"Мы должны верить, прежде всего, подписанным документам, а не только хорошим словам. Сейчас иранская сторона отмечает, что это (причина сбития самолета - ред.) была именно человеческая ошибка. Мы выступаем за то, что любые официальные сообщения о причинах трагедии должны базироваться прежде всего на соответствующих юридически установленных фактах, то есть завершенном техническом расследовании, завершении уголовного процесса. И говорить о том, что эти процессы завершены без расшифровки "черных ящиков", по крайней мере, некорректно и неправильно как по установлению справедливости, так и в отношении эмоций родственников погибших", - сказал Енин.

сбитый Боинг МАУ новости Ирана
Сейчас вы просматриваете новость «Кто виноват в гибели 176 человек: в Иране заявили о задержанных по делу о крушении Боинга МАУ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:25
"Сейчас съем всю финансовую подушку". Венедиктова пожаловалась на зарплату
16:07
"Работать не будет": боевики отказались открывать КПВВ в Станице Луганской
16:01
Кто виноват в гибели 176 человек: в Иране заявили о задержанных по делу о крушении Боинга МАУ Видео
15:56
"Боюсь прям на ненормальном уровне": Зеленский назвал главный страх
15:38
Зеленский выступил с серьезным обвинением в адрес украинских мэров
15:36
"Йогурты на крови": Danone влип в скандал из-за рекламы с Пореченковым Видео
15:21
Коронавирус наступает: в Киеве хотят опять ограничить выход на улицу Видео
15:17
Адвокаты российских звезд поголовно открестились от Михаила Ефремова
14:45
Ты должен был уйти 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма Видео
14:39
Рада опубликовала текст законопроекта о референдуме: что предлагает Зеленский
14:36
В ГПУ назвали основную версию смерти нардепа Давыденко Видео
14:33
Названы 6 областей-счастливчиков, где присмирел COVID-19 Видео
14:10
Теплее - Анна Седокова записала новый клип на карантине Видео
13:54
Зеленский назвал любимый алкоголь и поведал, как худеет
13:46
Михаилу Ефремову вызвали скорую, появились подробности его состояния
13:46
"GeorgeFloydChallenge": в Сети массово выкладывают фото с глумом над убийством Джорджа Флойда Фото
13:36
Стало известно, с какими странами Украина возобновит авиасообщение
13:35
Между кирпичом и кобальтом: 6 восхитительных цветовых трендов на лето Фото
13:02
Дочь-сын Ефремова разочаровалась в отце
12:52
У Кличко рассказали, будет ли в Киеве ослаблен карантин
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять