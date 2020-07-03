Катастрофа МАУ: власти Ирана приняли важное решение

Власти Ирана согласились выплатить компенсации / Reuters

Катастрофа самолета МАУ - власти Ирана приняли решение о выплате компенсаций семьям погибших во время крушения лайнера.

Об этом в интервью информагентству ТТ сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает Голос Америки в пятницу, 3 июля.

"Мы подписали соглашение о том, что мы с Ираном проведем переговоры о компенсациях ближайшим родственникам жертв", – сказала Линде.

При этом суммы компенсаций и сроки выплат она не назвала.

Катастрофа МАУ

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Ранее Иран предложил Украине отказаться от судебных исков по делу о сбивании иранскими военными самолета МАУ. Отмечается, что Киеву и семьям погибших предложили согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.