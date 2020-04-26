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Американские спецслужбы нашли поезд Ким Чен Ына

26 апреля 2020, 17:35

Информацию получили с помощью спутников.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля / Reuters

Спецслужбы США заинтригованы долгим отсутствием на публике лидера КНДР Ким Чен Ына и решили проверить информацию, когда северокорейское радио от его имени поздравило с трудовыми успехами жителей небольшого города на севере страны.

Как сообщает американский сайт 38 North, специализирующийся на связанной с КНДР тематикой, из информации сложно было понять, где сейчас находится северокорейский лидер.

Специалисты начали проверять данные с помощью спутников и пришли к выводу, что Ким Чен Ын может находится на морском курорте на востоке Северной Кореи. Или же по какой-то иной причине, но 250-метровый спецпоезд, предположительно, принадлежащий Ким Чен Ыну, минимум с 21 апреля находится на остановке в городе Вонсан.

  • Поезд Ким Чен Ына Фото: 38 North
  • Поезд Ким Чен Ына Фото: 38 North
  • Поезд Ким Чен Ына Фото: 38 North
  • Поезд Ким Чен Ына Фото: 38 North
  • Поезд Ким Чен Ына Фото: 38 North

Факты американские спецслужбы подкрепили фотографиями со спутников. Однако приехал ли северокорейский лидер на поезде в Вонсан, или он там находится по другой причине – пока выяснить не удалось. Между тем, Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, пропустив несколько важных для КНДР мероприятий.

Как ранее сообщалось, врач, проводивший операцию на сердце Ким Чен Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки, пишет японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на источник в медицинских кругах Китая.

Напомним, Ким Чен Ын умер, громогласно заявили американские СМИ со ссылкой на источник.

новости КНДР Ким Чен Ын умер
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