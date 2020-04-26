Стало известно, почему Ким Чен Ын "перешел в вегетативное состояние"

Ким Чен Ыну провели неудачную операцию на сердце / Reuters

Ким Чен Ын умер, заявили СМИ со ссылкой на источники в КНДР вчера, 25 апреля. И вот наконец стало известно, что на самом деле произошло с лидером Северной Кореи.

По информации, врач, проводивший операцию на сердце Ким Чем Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки, пишет японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на источник в медицинских кругах Китая.

По словам источника, Ким Чен Ын во время очередной поездки по стране почувствовал себя плохо, и его доставили в ближайшую больницу для оказания помощи. Одновременно с этим в Пекин была направлена просьба прислать бригаду квалифицированных врачей.

Но состояние Ким Чен Ына было столь угрожающим, требовалась срочная помощь, поэтому операцию по стентированию сердечных кровеносных сосудов доверили местному врачу. Уточняется, что эта операция не сложная и может быть завершена примерно за одну минуту.

Так вот, как подчеркнул источник, хирург очень сильно волновался, у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".

Читайте также"Мог умереть": всплыли подробности загадочного исчезновения Ким Чен ЫнаНапомним, ранее государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти.

В частности, радиостанция КНДР сообщила, что Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, которые помогали в создании города Самчжиён. Однако каким именно образом это было сделано, не уточняется.