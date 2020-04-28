Надорвался на работе: Ким Чен Ын устраивал оргии с девственницами - The Sun

Диктатор КНДР Ким Чен Ын практиковал оргии с дественницами / Reuters

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын с завидным постоянством устраивал оргии (с групповым сексом) во время поездок на личном бронепоезде. Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun.

По данным журналистов, внутри состава есть лаунж-зона с кожаными диванами, нашпигованный по последнему слову техники конференц-зал, офис со спутниковым телевидением и ресторан, где подаются изысканные блюда и напитки — в частности, швейцарский сыр, элитные коньяк и шампанское.

Кроме того, Ким Чен Ын никуда не ездил без "бригады удовольствий" — проводницы, которые проходят тщательный отбор специально для этой работы. Туда берут только "высоких и красивых" кореянок-девственниц.

Напомним, северокорейский диктатор не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он даже пропустил празднование Дня рождения своего деда, основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Из-за отсутствия Ким Чен Ын начали появляться слухи о его тяжелой болезни или смерти. А некоторые журналисты и эксперты прочат в преемники его младшую сестру - 31-летнюю Ким Ё Чжон.