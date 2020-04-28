Ким Чен Ын не появляется на публике из-за коронавируса – Reuters

Ким Чен Ын прячется от коронавируса / Reuters

В Южной Корее располагают информацией, что страх заразиться коронавирусом мог вынудить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына от участия в государственных церемониях по случаю ключевого праздника.

Как сообщает Reuters, именно боязнь быть инфицированным является причиной отсутствия на церемониях в годовщину рождения его деда и основателя страны Ким Ир Сена.

Министр объединения Южной Кореи Ким Ен-чул утверждает, что жесткие шаги, предпринятые его правительством для предотвращения вспышки, свидетельствуют о намерении Ким Чен Ына защититься от заражения.

Читайте такжеНадорвался на работе: Ким Чен Ын устраивал оргии с девственницами - The Sun"Это правда, что он никогда не пропускал годовщину дня рождения Ким Ир Сена с тех пор, как он пришел к власти, но многие юбилейные мероприятия, включая празднования и банкет, были отменены из-за проблем с коронавирусом. Я не думаю, что это особенно необычно, учитывая текущую (коронавирусную) ситуацию" - - заявил министр объединения на парламентских слушаниях.

Несмотря на меры предосторожности относительно лидера, власти Северной Кореи говорят, что у них нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Напомним, Ким Чен Ын умер, 25 апреля сообщили некоторые авторитетные СМИ. А потом заговорили о том, что Ким Чен Ын жив, но находится в "вегетативном состоянии" после неудачной операции на сердце.

Как позже стало известно, врач, проводивший операцию на сердце Ким Чем Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки, пишет японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на источник в медицинских кругах Китая.