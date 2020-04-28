Трамп заинтриговал мир заявлением о состоянии Ким Чен Ына

Трамп заявил, что знает о состоянии Ким Чен Ына / Reuters

Ким Чен Ын умер, 25 апреля сообщили ряд авторитетных СМИ. А потом заговорили о том, что Ким Чен Ын жив, но находится в "вегетативном состоянии" после неудачной операции на сердце. Но официально власти Северной Кореи ни смерть своего лидера, ни его болезнь не подтвердили.

В то же время никто живым Ким Чен Ына не видел с 12 апреля.

Масла огонь подливает то, что похожая ситуация была с отцом Ким Чен Ына – о смерти Ким Чен Ира начали говорить тогда, когда он не появился на торжествах по случаю местного аналога дня независимости. Потом оказалось, что он действительно умер.

Выказался по этому поводу и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который в свое время встречался с Ким Чен Ыном.

Трамп громогласно заявил, что у него появилась информация относительно состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Президент США добавил, что надеется, что у главы КНДР все впорядке, однако раскрывать больше информации американский президент не стал.

"У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье. Скоро вы тоже узнаете правду", - заявил американский лидер сказал во время брифинга в Белом доме в понедельник, 27 апреля.

Читайте такжеСестра Ким Чен Ына может возглавить Северную Корею: что о ней известноНапомним, ранее сообщалось, врач, проводивший операцию на сердце Ким Чем Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки, пишет японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на источник в медицинских кругах Китая.

Хирург очень сильно волновался, у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".