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Трамп заинтриговал мир заявлением о состоянии Ким Чен Ына

28 апреля 2020, 07:59

Президент США заявил, что знает, как себя чувствует лидер Северной Кореи.

Трамп, Ким Чен Ын
Трамп заявил, что знает о состоянии Ким Чен Ына / Reuters

Ким Чен Ын умер, 25 апреля сообщили ряд авторитетных СМИ. А потом заговорили о том, что Ким Чен Ын жив, но находится в "вегетативном состоянии" после неудачной операции на сердце. Но официально власти Северной Кореи ни смерть своего лидера, ни его болезнь не подтвердили.

В то же время никто живым Ким Чен Ына не видел с 12 апреля.

Масла огонь подливает то, что похожая ситуация была с отцом Ким Чен Ына – о смерти Ким Чен Ира начали говорить тогда, когда он не появился на торжествах по случаю местного аналога дня независимости. Потом оказалось, что он действительно умер.

Выказался по этому поводу и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который в свое время встречался с Ким Чен Ыном.

Трамп громогласно заявил, что у него появилась информация относительно состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Президент США добавил, что надеется, что у главы КНДР все впорядке, однако раскрывать больше информации американский президент не стал.

"У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье. Скоро вы тоже узнаете правду", - заявил американский лидер сказал во время брифинга в Белом доме в понедельник, 27 апреля.

Читайте такжеСестра Ким Чен Ына может возглавить Северную Корею: что о ней известноНапомним, ранее сообщалось, врач, проводивший операцию на сердце Ким Чем Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки, пишет японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на источник в медицинских кругах Китая.

Хирург очень сильно волновался, у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".

Дональд Трамп Ким Чен Ын новости США
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