Ким Чен Ын в европейском костюме появился на военном параде в Пхеньяне

Ким Чен Ын появился на публике / Reuters

В субботу, 10 октября, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые после заявления о том, что он впал в кому, появился на военном параде в Пхеньяне, посвященном 75-летию основания правящей в республике Трудовой партии Кореи (ТПК).

Об этом сообщает Reuters.

На параде демонстрировались новые вооружения, включая ракетные и артиллерийские системы. За его проведением следят разведки США и Южной Кореи.

Также среди вооружений была продемонстрирована 22-метровая межконтинентальная ракета "Хвасон-15", способная достичь территории США. Успешные испытания оружия состоялись три года назад.

В то же время, как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. ну почти", Ким Чен Ын заявил, что он счастлив, потому что никто из северокорейцев не заразился COVID-19.

Читайте такжеСестра Ким Чен Ына может возглавить Северную Корею: что о ней известноТакже Ким Чен Ын заявил, что кризис из-за COVID-19 будет преодолен, и народы двух Корей снова возьмутся за руки.

Сообщается, что Ким Чен Ын появился на праздничном параде в честь 75-летия с основания Трудовой партии Кореи, которое празднуется 10 октября.

Как пишет РИА Новости в Telegram, Ким Чен Ын появился на параде в Пхеньяне в сером европейском костюме с галстуком под крики "Ура!".

Ометим, свежее фото лидера Северной Кореи красноречиво демонстрирует, что он отлично себя чувствует.

Ким Чен Ын болен - о чем сообщалось ранее: