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Ким Чен Ын в европейском костюме появился на военном параде в Пхеньяне

10 октября 2020, 14:09

Ким Чен Ын заявил, что он счастлив, потому что никто из северокорейцев не заразился COVID-19.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын появился на публике / Reuters

В субботу, 10 октября, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые после заявления о том, что он впал в кому, появился на военном параде в Пхеньяне, посвященном 75-летию основания правящей в республике Трудовой партии Кореи (ТПК).

Об этом сообщает Reuters.

На параде демонстрировались новые вооружения, включая ракетные и артиллерийские системы. За его проведением следят разведки США и Южной Кореи.

Также среди вооружений была продемонстрирована 22-метровая межконтинентальная ракета "Хвасон-15", способная достичь территории США. Успешные испытания оружия состоялись три года назад.

В то же время, как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. ну почти", Ким Чен Ын заявил, что он счастлив, потому что никто из северокорейцев не заразился COVID-19.

Читайте такжеСестра Ким Чен Ына может возглавить Северную Корею: что о ней известноТакже Ким Чен Ын заявил, что кризис из-за COVID-19 будет преодолен, и народы двух Корей снова возьмутся за руки.

Сообщается, что Ким Чен Ын появился на праздничном параде в честь 75-летия с основания Трудовой партии Кореи, которое празднуется 10 октября.

Как пишет РИА Новости в Telegram, Ким Чен Ын появился на параде в Пхеньяне в сером европейском костюме с галстуком под крики "Ура!".

Ометим, свежее фото лидера Северной Кореи красноречиво демонстрирует, что он отлично себя чувствует.

Ким Чен Ын болен - о чем сообщалось ранее:

  • О проблемах со здоровьем 36-летнего Ким Чен Ына впервые сообщалось весной. В 2020-м его видели на публике лишь несколько раз. Это и породило слухи о том, что он тяжело болен.
  • Считалось, что "неудачная" операция на сердце для установки стента нанесла непоправимый вред его здоровью. Врач, проводивший операцию на сердце Ким Чем Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки. Якобы хирург очень сильно волновался, у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".
  • 2 мая информационное агентство Республики Корея Yonhap со ссылкой на государственные СМИ сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появился на публике.
  • 24 августа СМИ сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын серьезно болен и даже впал в кому, страной сейчас руководит его 33-летняя сестра Ким Е Чжон.

Северная Корея Ким Чен Ын военный парад
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