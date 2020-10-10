Ким Чен Ын в европейском костюме появился на военном параде в Пхеньяне

Ким Чен Ын заявил, что он счастлив, потому что никто из северокорейцев не заразился COVID-19.
В субботу, 10 октября, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые после заявления о том, что он впал в кому, появился на военном параде в Пхеньяне, посвященном 75-летию основания правящей в республике Трудовой партии Кореи (ТПК).
Об этом сообщает Reuters.
На параде демонстрировались новые вооружения, включая ракетные и артиллерийские системы. За его проведением следят разведки США и Южной Кореи.
Также среди вооружений была продемонстрирована 22-метровая межконтинентальная ракета "Хвасон-15", способная достичь территории США. Успешные испытания оружия состоялись три года назад.
В то же время, как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. ну почти", Ким Чен Ын заявил, что он счастлив, потому что никто из северокорейцев не заразился COVID-19.
Читайте такжеСестра Ким Чен Ына может возглавить Северную Корею: что о ней известноТакже Ким Чен Ын заявил, что кризис из-за COVID-19 будет преодолен, и народы двух Корей снова возьмутся за руки.
Сообщается, что Ким Чен Ын появился на праздничном параде в честь 75-летия с основания Трудовой партии Кореи, которое празднуется 10 октября.
Как пишет РИА Новости в Telegram, Ким Чен Ын появился на параде в Пхеньяне в сером европейском костюме с галстуком под крики "Ура!".
Ометим, свежее фото лидера Северной Кореи красноречиво демонстрирует, что он отлично себя чувствует.
Ким Чен Ын болен - о чем сообщалось ранее:
- О проблемах со здоровьем 36-летнего Ким Чен Ына впервые сообщалось весной. В 2020-м его видели на публике лишь несколько раз. Это и породило слухи о том, что он тяжело болен.
- Считалось, что "неудачная" операция на сердце для установки стента нанесла непоправимый вред его здоровью. Врач, проводивший операцию на сердце Ким Чем Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки. Якобы хирург очень сильно волновался, у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".
- 2 мая информационное агентство Республики Корея Yonhap со ссылкой на государственные СМИ сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появился на публике.
- 24 августа СМИ сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын серьезно болен и даже впал в кому, страной сейчас руководит его 33-летняя сестра Ким Е Чжон.