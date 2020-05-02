УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ким Чен Ын "воскрес": лидер Северной Кореи появился на публике - СМИ

2 мая 2020, 08:03

Северокорейский лидер впервые за последние 20 дней вышел в люди.

КНДР, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын появился на публике / Reuters

Ким Чен Ын умер, 25 апреля сообщили авторитетные СМИ. А потом заговорили о том, что Ким Чен Ын жив, но находится в "вегетативном состоянии" после неудачной операции на сердце. Но официально власти Северной Кореи ни смерть своего лидера, ни его болезнь не подтвердили.

В то же время никто живым Ким Чен Ына не видел с 11 апреля. Кроме того, он 15 апреля не появился на празднованиях, посвященных 108-летию со дня рождения его покойного деда Ким Ир Сена, после чего слухи о том, куда пропал Ким Чен Ын, начали только множиться.

И вот информационное агентство Республики Корея Yonhap со ссылкой на государственные СМИ сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появился на публике.

"Ким Чен Ын присутствовал на церемонии, посвященной завершению строительства завода по производству удобрений в Сунчоне, провинция Южная Пхенган", - сообщает агентство.

Как отметили в СМИ, это первая публичная деятельность Ким Чен Ына с тех пор, как его в последний раз видели 11 апреля, когда он председательствовал на заседании политического бюро правящей Рабочей партии.

Читайте такжеСестра Ким Чен Ына может возглавить Северную Корею: что о ней известноНапомним, ранее сообщалось, врач, проводивший операцию на сердце Ким Чем Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки, пишет японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на источник в медицинских кругах Китая.

Хирург очень сильно волновался, у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".

Ким Чен Ын новости КНДР
Сейчас вы просматриваете новость «Ким Чен Ын "воскрес": лидер Северной Кореи появился на публике - СМИ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:15
Голубой маникюр весна 2020 – нежный френч и фольга на ногтях: фото
08:03
Ким Чен Ын "воскрес": лидер Северной Кореи появился на публике - СМИ Видео
07:25
Коронавирус в Украине и мире - сколько человек умерли и заболели на 2 мая Видео
06:53
Европа готовится решить вопрос Донбасса за счет Украины мнение
06:37
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. рассказали, как идет работа и показали новые кадры
06:25
Эксперты рассказали, сколько денег нужно на вакцину от коронавируса
05:55
Скандал с костюмами и масками: генпрокурор рассказала, как проверят Эпицентр
05:23
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: "вкусные плоды" и темное влияние Видео
04:43
Ранние признаки беременности – на что обращать внимание Видео
04:07
Подкачать любовный мускул: медики рассказали, как правильно укреплять потенцию
03:21
Штирлиц раскрыл апрельские потери боевиков: сколько убитых и раненых
02:57
"Удары по любви": экстрасенс посоветовал, как уберечь отношения
02:26
Эксперты рассказали, сколько секса людям нужно в разном возрасте
02:02
Экономике Украины без МВФ грозит катастрофа: экономист объяснил почему
01:43
Ученые спрогнозировали, как может закончиться пандемия Covid-19
01:14
Все в твоих руках: лучшие советы по супружескому сексу
00:43
Эксперт объяснил, как Украине разорвать отношения с МВФ
00:19
День памяти Матронушки 2020: какой сегодня праздник 2 мая, молитва Видео
01 мая, пятница
23:55
В Минздраве объяснили, куда делись обещанные медикам деньги
23:32
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных на 1 мая Видео
23:04
Сошла с ума: в Днепре учительница оскандалилась поздравлением с 1 мая
23:00
Сразу плюс 10 лет: окрашивание коротких волос, которое дико старит Фото
22:35
Хорошо сдерживает вирус: найдена альтернатива медицинской маске
22:30
Блондинка-порнозвезда порадовала фанатов тугими прелестями в белье Фото
22:28
"Это не для слабонервных": Кекелия и ее муж рассказали о рождении сына Видео
22:14
Уже звонили и Кличко, и СБУ: мэр Черкасс ответил на привет Зеленского Видео
22:03
Коронавирус подбирается к Путину: в России шокировали масштабом пандемии
21:51
В ОП дали жесткое уточнение по работе рынков в Украине Видео
21:42
9 мая – суббота: ждать ли дополнительные выходные дни в мае 2020 Видео
21:33
Комаровский поведал, безопасно ли ехать на море этим летом Видео
21:05
Кто создал озверелый Ковид: экс-ЦРУшник рассказал о биооружии РФ и США Видео
20:48
Карантин в Украине: украинцам пообещали поблажки в мае 2020 Видео
20:27
В МИД назвали жесткие условия выезда заробитчан за границу
20:08
Поведение МВФ переходит все границы: экономист объяснил, что делать Украине
20:04
Когда Путин вернет Донбасс и Крым – прогноз эксперта из ЦРУ Видео
19:58
Грандиозный прорыв ученых: когда ждать вакцину от коронавируса
19:39
Тарифы Водафон резко подскочат в мае 2020: какие и насколько
19:33
Госпитализация с коронавирусом - что взять с собой в больницу
19:22
Гороскоп на завтра: чей кошелек потолстеет, а кого "кинут" на деньги Видео
18:57
"Пламенный привет": Зеленский накинулся на мэра Черкасс
18:50
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 01-05-2020 - День сюрпризов Видео
18:33
Эксперт из ЦРУ объяснил, когда Путин лишится власти Видео
18:26
Как не растолстеть на карантине: важные советы фитнес-тренера
17:59
Затяните пояса: ученые высчитали, как долго мир будет мучить Ковид-19 Видео
17:39
Опять похолодание: в Украине меняется погода Видео
17:18
Лунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другое Видео
16:55
Ким Чен Ын практически наверняка умер - северокорейский перебежчик
16:48
В США из-за карантина люди с ружьями явились в местный Капитолий
16:26
Придется рубиться двумя топорами: что показал трейлер Assassinʼs Creed Valhalla Фото Видео
16:22
Мэр Черкасс наехал на Авакова из-за работы Эпицентра
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять