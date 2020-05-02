Ким Чен Ын "воскрес": лидер Северной Кореи появился на публике - СМИ

Ким Чен Ын появился на публике / Reuters

Ким Чен Ын умер, 25 апреля сообщили авторитетные СМИ. А потом заговорили о том, что Ким Чен Ын жив, но находится в "вегетативном состоянии" после неудачной операции на сердце. Но официально власти Северной Кореи ни смерть своего лидера, ни его болезнь не подтвердили.

В то же время никто живым Ким Чен Ына не видел с 11 апреля. Кроме того, он 15 апреля не появился на празднованиях, посвященных 108-летию со дня рождения его покойного деда Ким Ир Сена, после чего слухи о том, куда пропал Ким Чен Ын, начали только множиться.

И вот информационное агентство Республики Корея Yonhap со ссылкой на государственные СМИ сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появился на публике.

"Ким Чен Ын присутствовал на церемонии, посвященной завершению строительства завода по производству удобрений в Сунчоне, провинция Южная Пхенган", - сообщает агентство.

Как отметили в СМИ, это первая публичная деятельность Ким Чен Ына с тех пор, как его в последний раз видели 11 апреля, когда он председательствовал на заседании политического бюро правящей Рабочей партии.

Читайте такжеСестра Ким Чен Ына может возглавить Северную Корею: что о ней известноНапомним, ранее сообщалось, врач, проводивший операцию на сердце Ким Чем Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки, пишет японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на источник в медицинских кругах Китая.

Хирург очень сильно волновался, у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".