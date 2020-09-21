Кипр поддерживает Россию, но готов ударить санкциями по режиму Лукашенко – СМИ

Евросоюз неспособностью введения санкций ставит под сомнение свой авторитет, считает Жозеп Боррель.
Несмотря на тот факт, что Кипр снова наложил вето на введение ограничительных мер против режима Лукашенко, Никосия готова поддержать антибелорусские санкции в том случае, если Брюссель отреагирует на действия Турции в спорных водах Средиземного моря.
Об этом заявил министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес, сообщает Reuters.
"Наша реакция (Евросоюза) на любое нарушение наших основных ценностей и принципов не может быть индивидуальной. Она должна быть последовательной", - сказал Христодулидес.
Журналисты Deutsche Welle акцентировали внимание на том, что Кипр, который фактически дружит с поддерживающей Лукашенко Россией, в понедельник, 21 сентября, снова ветировал санкции против правящего режима Беларуси.
Такие действия осуждают в Литве. Глава МИД Эдгар Линкевич пишет в Twitter, что это негативный сигнал как белорусам, так и всему миру.
В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что председатели стран МИД Евросоюза пока еще не согласовали введение санкций против Беларуси. Он подтвердил позицию Кипра.Читайте такжеКипр заблокировал антибелорусские санкции ЕС: стала известна причина
Однако, по словам Борреля, Никосия поддержит решение в том случае, если санкции будут введены и в отношении Турции.
Политик подчеркнул, что уже на следующей встрече в ЕС приложат максимум усилий для того, чтобы санкции против режима Лукашенко все-таки были согласованы. Из-за этой ситуации серьезно страдает авторитет Европейского Союза.
- Ранее журналист Рикард Йозвяк прогнозировал, что переговоры в ЕС 21 сентября о согласовании санкций против режима Лукашенко могут провалиться. Европейский совет будет рассматривать данный вопрос 24-25 сентября.
- Напомним, в ЕС не смогли принять решение об ограничениях против Минска и 19 сентября по аналогичной причине. Кипр блокирует санкции против Беларуси, требуя ввода эмбарго в отношении Турции, которая ведет разработку газовых месторождений в спорных территориальных водах Средиземного моря.