Кипр поддерживает Россию, но готов ударить санкциями по режиму Лукашенко – СМИ

Кипр требует введения санкций против Турции / фото: ellada-russia.ru

Несмотря на тот факт, что Кипр снова наложил вето на введение ограничительных мер против режима Лукашенко, Никосия готова поддержать антибелорусские санкции в том случае, если Брюссель отреагирует на действия Турции в спорных водах Средиземного моря.

Об этом заявил министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес, сообщает Reuters.

"Наша реакция (Евросоюза) на любое нарушение наших основных ценностей и принципов не может быть индивидуальной. Она должна быть последовательной", - сказал Христодулидес.

Журналисты Deutsche Welle акцентировали внимание на том, что Кипр, который фактически дружит с поддерживающей Лукашенко Россией, в понедельник, 21 сентября, снова ветировал санкции против правящего режима Беларуси.

Такие действия осуждают в Литве. Глава МИД Эдгар Линкевич пишет в Twitter, что это негативный сигнал как белорусам, так и всему миру.

В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что председатели стран МИД Евросоюза пока еще не согласовали введение санкций против Беларуси. Он подтвердил позицию Кипра.Читайте такжеКипр заблокировал антибелорусские санкции ЕС: стала известна причина

Однако, по словам Борреля, Никосия поддержит решение в том случае, если санкции будут введены и в отношении Турции.

Политик подчеркнул, что уже на следующей встрече в ЕС приложат максимум усилий для того, чтобы санкции против режима Лукашенко все-таки были согласованы. Из-за этой ситуации серьезно страдает авторитет Европейского Союза.