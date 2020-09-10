УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Кипр заблокировал антибелорусские санкции ЕС: стала известна причина

10 сентября 2020, 08:26

Полноценное введение санкций Евросоюза против белорусской верхушки задерживается.

Флаг, ЕС
Кипр заблокировал антибелорусские санкции ЕС / Reuters

Руководство Кипра заблокировало принятие чиновниками Европейского Союза санкций в отношении первых лиц Беларуси, которые несут ответственность за проведение президентских выборов 9 августа и жесточайший разгон протестов беларусов.

Об этом сообщает французское агентство France-Presse со ссылкой на собственные источники.

Также известно, что санкции были согласованы министрами иностранных дел стран Евросоюза. А Совет Европы подготовил полный перечень белорусских чиновников, на которых распространятся ограничительные меры. Им будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а их европейские активы будут заморожены или арестованы. Всего в перечень попали около 40 человек.

Однако Кипр отказался поддержать введение санкций. Это связано с тем, что руководство островного государства требовало от Евросоюза ввести ограничения в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне в восточной части акватории Средиземного моря.

Читайте такжеВ ЕС готовится блокада санкций против Беларуси: названа причина

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • В предварительном санкционном списке Евросоюза значатся 17 белорусских чиновников, в отношении которых будут введены санкции за причастность к насилию на улицах Беларуси и фальсификации президентского избирательного процесса.
  • Однако действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в данных списках нет.

новости Европы санкции Евросоюз новости Беларуси Кипр
Сейчас вы просматриваете новость «Кипр заблокировал антибелорусские санкции ЕС: стала известна причина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:39
Экс-глава ОП Богдан покинул Украину
08:33
Лукашенковский театр абсурда: как задержание Колесниковой повлияет на протесты мнение
08:26
Кипр заблокировал антибелорусские санкции ЕС: стала известна причина
07:58
Секретарь СНБО Данилов поддержал двуязычие в Украине Видео
07:45
Гороскоп для всех на 10 сентября: огненные проблемы и школа мужества Видео
07:33
Помпео назвал возможных организаторов отравления Навального Видео
07:12
Закон об удаленной работе: к чему готовиться украинцам
07:00
Богдан рассказал о договоренностях Ермака с Россией Видео
06:53
Москва готовит к встрече с Лукашенко "подарок" мнение
06:31
Эксперт оценил вероятность встречи Зеленского и Путина по Донбассу Видео
06:02
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему празднуют без ножей и красных плодов
05:28
Врач назвал неожиданную причину резкого скачка заболеваемости COVID-19 Видео
05:05
В Украине обнаружили первый случай заражения опасной лихорадкой из Европы
04:41
Астролог сказал, кто получит роскошный "подарок"
04:09
Расследование в тупике: в РФ назвали заказчика отравления Навального Видео
04:08
Ученые назвали неожиданную пользу ношения маски Видео
03:24
"Как порно": Вики Одинцова без трусов засветила голую грудь
02:47
Эксперты спрогнозировали курс доллара на ближайшую неделю
02:15
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 сентября: отличный шанс и сексуальность на высоте Видео
01:34
"Как ключ в смазанный замок": эксперты описали самый качественный секс
00:55
В Кабмине рассказали, когда Украина получит новый транш от МВФ Видео
00:21
Ученые рассказали, какой популярный продукт опасен при диабете
09 сентября, среда
23:55
Кравчук поведал, кто будет инспектировать позиции ООС возле Шумов
23:46
Эпидемиолог объяснил, почему не стоит выделять миллиарды из "коронавирусного фонда" на образование
23:28
Оппозиционерка Колесникова ошарашила заявлением о действиях силовиков
22:58
В МИД Украины назвали главную опасность союза Беларуси и России
22:27
В Минске силовики повязали женщин на акции в поддержку Колесниковой Фото
22:22
На Закарпатье разбойники напали на кассу и унесли крупную сумму – журналист
22:02
Коронавирус в Украине за сутки заразил еще более 2,5 тыс. и убил почти полсотни людей Видео
21:50
"Украина – мощный вызов": экс-член ЕП объяснила, почему Лукашенко "свирепствует" Видео
21:33
Навальный был отравлен очень сильным видом яда - СМИ Видео
21:30
Украинская блогерша призналась, что потеряла 22 телефона
21:11
Дюна 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма Видео
21:04
Данилов пояснил, почему не назначили местные выборы в ОРДЛО
20:50
Почему жареное вредно есть: названы три причины
20:49
В Черновцах женщина не поняла учебник по украинскому и вызвала полицию
20:35
"Уйдите из нашего дома": в СНБО пригрозили Путину "другими вариантами"
20:32
Море во сне: о чем говорит такой сон Видео
20:13
Ретроградный Марс 2020 – даты, запреты и советы
20:12
"Пашаев меня подставил": Ефремов высказался о своем адвокате и колонии
20:11
Богдан рассказал, кто сильнее всего влияет на Зеленского Видео
20:03
Ивано-Франковск подал в суд на Кабмин из-за карантина
19:46
Ходячие мертвецы Мир за пределами - новый трейлер сериала Видео
19:37
Кабмин изменил правила въезда в Украину - кого не пустят Видео
19:30
Активы "УМХ" хотят отдать в управление компании олигарха Курченко - Коломойский
19:21
"Если Запад нападет": Лукашенко рассказал, как будет защищать Россию Видео
18:59
В МИД РФ выразили протест послу Германии и припугнули ответственностью Видео
18:44
Экс-депутат Госдумы спрогнозировал будущее Лукашенко
18:15
Алла Пугачева оценила песню Моргенштерна Кадиллак Видео
18:00
"Пусть смотрят в глаза родителям умерших": Зеленский жестко ответил бунтующим мэрам Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять