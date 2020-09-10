Кипр заблокировал антибелорусские санкции ЕС: стала известна причина

Кипр заблокировал антибелорусские санкции ЕС / Reuters

Руководство Кипра заблокировало принятие чиновниками Европейского Союза санкций в отношении первых лиц Беларуси, которые несут ответственность за проведение президентских выборов 9 августа и жесточайший разгон протестов беларусов.

Об этом сообщает французское агентство France-Presse со ссылкой на собственные источники.

Также известно, что санкции были согласованы министрами иностранных дел стран Евросоюза. А Совет Европы подготовил полный перечень белорусских чиновников, на которых распространятся ограничительные меры. Им будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а их европейские активы будут заморожены или арестованы. Всего в перечень попали около 40 человек.

Однако Кипр отказался поддержать введение санкций. Это связано с тем, что руководство островного государства требовало от Евросоюза ввести ограничения в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне в восточной части акватории Средиземного моря.

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