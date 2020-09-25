Киселев, Соловьев и другие - СМИ рассказали, какие громадные деньги получают в РФ пропагандисты

Ольга Скабеева, Владимир Соловьев, Артем Шейнин / коллаж golbis.com

Официально самым высокооплачиваемым российским телепропагандистом является Артем Шейнин (программа Время покажет на Первом канале.

Об этом сообщает портал The Insider со ссылкой на базы Федеральной налоговой службы.

Шейнин получает около 100 млн рублей в год ‒ и как ведущий, и как первый замруководителя Дирекции социальных и публицистических программ.

Владимир Соловьев за год заработал 52,6 млн рублей. В эту сумму включены поступления от Радио России за эфиры, от телеканала Россия-1 за передачи и от личной фирмы телеведущего СВ Консалтинг.

В тройку самых высокооплачиваемых вошли главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян и ее супруг, режиссер и ведущий НТВ Тигран Кеосаян. Официальная зарплата Симоньян составляет 20,4 млн рублей, в АНО ТВ-Новости (юрлицо RT) — 16 млн рублей. В общей сложности их доход оценен в 156 млн рублей.

Ведущий канала НТВ Андрей Норкин за год заработал 4,3 млн рублей. Дмитрий Киселев получал 4,6 млн рублей в год за ведение программы Вести недели.

Ведущая программы Действующие лица на России-1 Наиля Аскер-Заде заработала 6,5 млн рублей, Ведущий РЕН-ТВ Андрей Добров получил около 7 млн рублей.

Супруги и ведущие ток-шоу 60 минут на России-1 Евгений Попов и Ольга Скабеева получают около по 12,8 млн рублей каждый. В издании подсчитали, что это доходы 150 пенсионеров на двоих. Их заработки складываются из двух источников ‒ выплат от канала Россия-1, а также государственного холдинга ВГТРК.

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