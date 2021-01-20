Китай наказал соратников Трампа в день инаугурации Байдена

Китай ввел санкции против 28 граждан США, включая соратников Трампа.
Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против Майка Помпео, который занимал пост госсекретаря в администрации США при Дональде Трампе, и еще 27 американцев за попытки нарушить суверенитет Китая.
"Китай решил ввести санкции против 28 человек, несущих основную ответственность за серьезное нарушение суверенитета Китая в вопросах, касающихся Китая, включая Помпео", - говорится в сообщении МИД КНР.
Кроме Помпео под санкции Китая подпали другие видные чиновники из администрации экс-президента США Дональда Трампа, в том числе - его экс-советник по торговле Питер Наварро и экс-советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Попавшим в санкционный список американцам и их родственникам будет запрещен въезд в Китай, включая Гонконг и Макао. Кроме того, Пекин ограничит для них и для компаний, связанных с ними, отношения и бизнес с Китаем.
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Санкции - о чем ранее сообщал Главред:
- США приняли смелое решение и ввели экономические санкции против Xiaomi и еще 8 китайских компаний, обвинив их в связях с китайскими военными.
- Представители властей США закончили разработку нового пакета санкций против Российской Федерации. Их планируется ввести из-за отравления политика-оппозиционера Алексея Навального веществом из группы Новичок, но не успели ввести его в действие.
- В США предупредили Германию о намерении ввести новые ограничения, связанные со строительством Северного потока-2. На этот раз против трубоукладчика Фортуна и компании, которая владеет судном.