Китай наказал соратников Трампа в день инаугурации Байдена

Китай наказал США санкциями / Reuters

Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против Майка Помпео, который занимал пост госсекретаря в администрации США при Дональде Трампе, и еще 27 американцев за попытки нарушить суверенитет Китая.

"Китай решил ввести санкции против 28 человек, несущих основную ответственность за серьезное нарушение суверенитета Китая в вопросах, касающихся Китая, включая Помпео", - говорится в сообщении МИД КНР.

Кроме Помпео под санкции Китая подпали другие видные чиновники из администрации экс-президента США Дональда Трампа, в том числе - его экс-советник по торговле Питер Наварро и экс-советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Попавшим в санкционный список американцам и их родственникам будет запрещен въезд в Китай, включая Гонконг и Макао. Кроме того, Пекин ограничит для них и для компаний, связанных с ними, отношения и бизнес с Китаем.

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