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Китай поздравил Байдена с избранием на пост президента

13 ноября 2020, 10:22

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Китай следит за реакцией в мире и в самих Штатах на президентские выборы.

байден
Джо Байден / Reuters

Китай направил кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену поздравление в связи с его избранием на пост главы Белого дома.

Об этом заявил на брифинге в пятницу спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

Поздравления от Пекина получила и Камала Харрис, которая баллотировалась на пост вице-президента США.

"Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис", - заявил дипломат.

Несколько дней назад Ван Вэньбинь заявлял, что Китай пока воздержится от любых поздравлений в адрес Байдена, передает Al Jazeera.

"Мы в курсе, что Байден объявил о победе на президентских выборах и следим за ситуацией. Мы также понимаем, что результаты выборов будут определяться по итогам проведения правовых процедур в США", - говорил официальный представитель МИД КНР.

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Выборы в США - последние новости:

  • Джо Байден закрепил свою победу на выборах. Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов в штате Аризона. Победа Байдена в Аризоне дает ему 290 голосов выборщиков – при необходимых 270 голосах.
  • Апелляционный суд штата Пенсильвания в США встал на сторону действующего главы Белого дома Дональда Трампа и запретил включать в официальные итоги голосования на выборах президента электронные бюллетени избирателей, которые не подтвердили свою личность.
  • Ранее Дональд Трамп заявил, что при подведении итогов выборов-2020 по всей Америке у него были фактически украдены 2,7 миллиона голосов. Он утверждает, что голоса в его поддержку были удалены электронной системой голосования Dominion.
  • Действующий глава Белого дома заявил, что выборы еще не закончились, и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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