Китай поздравил Байдена с избранием на пост президента

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Китай следит за реакцией в мире и в самих Штатах на президентские выборы.
Китай направил кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену поздравление в связи с его избранием на пост главы Белого дома.
Об этом заявил на брифинге в пятницу спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.
Поздравления от Пекина получила и Камала Харрис, которая баллотировалась на пост вице-президента США.
"Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис", - заявил дипломат.
Несколько дней назад Ван Вэньбинь заявлял, что Китай пока воздержится от любых поздравлений в адрес Байдена, передает Al Jazeera.
"Мы в курсе, что Байден объявил о победе на президентских выборах и следим за ситуацией. Мы также понимаем, что результаты выборов будут определяться по итогам проведения правовых процедур в США", - говорил официальный представитель МИД КНР.
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Выборы в США - последние новости:
- Джо Байден закрепил свою победу на выборах. Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов в штате Аризона. Победа Байдена в Аризоне дает ему 290 голосов выборщиков – при необходимых 270 голосах.
- Апелляционный суд штата Пенсильвания в США встал на сторону действующего главы Белого дома Дональда Трампа и запретил включать в официальные итоги голосования на выборах президента электронные бюллетени избирателей, которые не подтвердили свою личность.
- Ранее Дональд Трамп заявил, что при подведении итогов выборов-2020 по всей Америке у него были фактически украдены 2,7 миллиона голосов. Он утверждает, что голоса в его поддержку были удалены электронной системой голосования Dominion.
- Действующий глава Белого дома заявил, что выборы еще не закончились, и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.