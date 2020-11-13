Китай поздравил Байдена с избранием на пост президента

Джо Байден / Reuters

Китай направил кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену поздравление в связи с его избранием на пост главы Белого дома.

Об этом заявил на брифинге в пятницу спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

Поздравления от Пекина получила и Камала Харрис, которая баллотировалась на пост вице-президента США.

"Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис", - заявил дипломат.

Несколько дней назад Ван Вэньбинь заявлял, что Китай пока воздержится от любых поздравлений в адрес Байдена, передает Al Jazeera.

"Мы в курсе, что Байден объявил о победе на президентских выборах и следим за ситуацией. Мы также понимаем, что результаты выборов будут определяться по итогам проведения правовых процедур в США", - говорил официальный представитель МИД КНР.

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Выборы в США - последние новости:

Джо Байден закрепил свою победу на выборах. Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов в штате Аризона. Победа Байдена в Аризоне дает ему 290 голосов выборщиков – при необходимых 270 голосах.

Апелляционный суд штата Пенсильвания в США встал на сторону действующего главы Белого дома Дональда Трампа и запретил включать в официальные итоги голосования на выборах президента электронные бюллетени избирателей, которые не подтвердили свою личность.

Ранее Дональд Трамп заявил, что при подведении итогов выборов-2020 по всей Америке у него были фактически украдены 2,7 миллиона голосов. Он утверждает, что голоса в его поддержку были удалены электронной системой голосования Dominion.

Действующий глава Белого дома заявил, что выборы еще не закончились, и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.