Китай резко ответил США на санкции против TikTok

Китай ответил США за TikTok / Reuters

Власти Китая приняли решение о механизме привлечения к ответственности иностранных компаний, организаций и физических лиц, если они составляют "угрозу национальной безопасности КНР".

Об этом говорится в распоряжении Министерства коммерции КНР, пишет DW.

Так, на предприятия могут быть наложены санкции, если Пекин признает за кем-либо нарушения международно признанных правил торговли и экономических отношений и в случае "причинение вреда национальному суверенитету Китая, его безопасности и интересам по развитию", цитирует DW. Как уголовно-правовые санкции будут применяться денежные штрафы, ограничения экспорта, запрета на инвестиции в КНР и въезд в страну.

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Обозреватели отмечают, что этот шаг направлен, в первую очередь, против американских предприятий. Накануне представители министерства торговли США объявили, что с 20 сентября на территории США будет запрещено загружать китайский приложение для обмена видео TikTok и мессенджер WeChat. У пользователей, которые уже загрузили эти приложения, последние будут функционировать до 12 ноября. Этот шаг объяснили "соображениями национальной безопасности".

В ответ представители TikTok и китайской компании ByteDance, которая владеет приложением, обжаловали это решение правительства США путем предъявления иска к президенту США Дональда Трампа и министерства торговли США. Также будет отдельный судебный иск в Калифорнии о запрете пользования приложением WeChat.

TikTok в США - что было ранее:

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против компании ByteDance (владельца TikTok), действия которой, по мнению Белого дома, несут угрозу национальной безопасности страны.

Позднее Трамп поставил обязательным условием одобрения покупки корпорацией Microsoft (или любым другим американским покупателем) TikTok у ByteDance перечисление в казну США "большой суммы денег".

14 сентября 2020 года компания ByteDance отказалась от продажи американского сегмента TikTok корпорации Microsoft.