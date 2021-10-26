Китай стремительно атакует коронавирус: где снова бушует инфекция

В КНР новая вспышка коронавируса / Reuters

В Китае зафиксирована новая вспышка заражения коронавирусом. Власти вынуждены пойти на новые ограничительные меры.

Официальные власти не исключают, что всплеск заболеваемости COVID-19 стремительно распространится по стране, говорится в материале CNN.

"Существует риск того, что вспышка распространится еще дальше", - цитируется предупреждение властей.

Новая вспышка COVID-19 в Китае: что известно

Впервые о вспышке заговорили 16 октября. Болезнь нашли у туристов из группы полностью вакцинированных пожилых людей из Шанхая, путешествовавших по нескольким северным регионам. 106 случаев заражения были связаны с 13-ю туристическими группами.

Отмечается, что быстрое распространение коронавируса происходит несмотря на то, что около 75% населения Китая — или более миллиарда человек — полностью вакцинированы от COVID-19.

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Где в Китае снова бушует коронавирус

Почти в трети провинций и регионов страны, в частности, во Внутренней Монголии, Ганьсу, Нинся, Гуйчжоу и Пекине, зафиксирована вспышка заболеваемости.

В Пекине зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заражения, 12 из которых обнаружили за последние три дня;

В городе Эдзин-Ци во Внутренней Монголии после обнаружения 12 новых больных всем местным жителям и туристам запретили покидать свои дома или номера в гостиницах;

В Ланьчжоу на выходных объявили о мерах по "прекращению всей туристической деятельности" и перемещению гостей города на карантин;

Несколько других населённых пунктов во Внутренней Монголии и Ганьсу приостановили работу всех поездов, автобусов и такси;

Власти требуют т путешественников из регионов высокого и среднего риска негативный тест на коронавирус и двухнедельный мониторинг состояния здоровья.

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Напомним, ранее в Китае допустили, что уже в самом ближайшем будущем мир ждет появление нового смертоносного вируса Х. Как сообщает портал DIP, впервые о нем высказался руководитель китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу.

Также он призвал жителей планеты готовиться к новой пандемии уже сейчас. во время своего выступления на международном форуме науки и технологий отметил, что характеристики нового вируса никому неизвестны. По его мнению, свой старт для распространения вирус может получить в любой стране мира.