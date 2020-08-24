Клинику Шарите, где лежит Навальный, закрыли для СМИ

В клинику, где лечат Навального, не пускают журналистов / Reuters

Территория больницы "Шарите" в Берлине, в которой лечат российского оппозиционера Алексея Навального, закрылась для сотрудников средств массовой информации.

Об этом сообщает РИА Новости.

На такой шаг руководство клиники пошло в связи с поведением ряда представителей СМИ. Они создавали сложности для посетителей, а также персонала.

В пресс-службе отметили, что посещение больного разрешается только для одного ближнего родственника. При этом он, естественно, должен подтвердить свою личность и родство.

Как сообщило немецкое агентство DPA, Навальный находится под защитой Федерального ведомства уголовной полиции Германии.

Ведомство отвечает за защиту госслужащих, а также иностранных гостей во время государственных визитов.

Как известно, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.

Читайте также"Понятный диагноз": омские медики рассказали подробности состояния НавальногоНапомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Германии присвоили особый статус "гостя канцлера". Это сделано для максимальной защиты политика, объясняет немецкий журналист Тео Колл.

Об этом сообщает телеканал ZDF.

"Это был не политический сигнал, а бюрократический трюк, призванный обеспечить максимальную защиту российского политика со стороны полиции", — цитирует Колла телеканал.

Добавим, что слова журналиста подтвердили в министерстве внутренних дел Германии.