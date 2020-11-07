Клинтон назвала победу Байдена на выборах "новой страницей"

Хиллари Клинтон поздравила Джо Байдена с победой на выборах / Reuters

Бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон высказала радость в связи с победой Джо Байдена на выборах президента страны.

"Избиратели выбрали Джо Байдена и Камалу Харрис нашими следующими президентом и вице-президентом. Это исторический билет, отказ от Трампа и новая страница для Америки", - написала она в Twitter.

Клинтон призвала американцев вместе двигаться вперед.

"Спасибо всем, кто помогал в этом. Вперед, вместе", - подытожила она.