"Клоунада продолжается": на белорусском госТВ "переименовали" Украину

На ТВ Беларуси отличились странным титром / УНИАН

На телевидении в Беларуси сюжет о событиях в Украине протитровали надписью "бывшая УССР".

Соответствующее фото с переименованием Украины на белорусском канале СТВ выложило в Telegram издание The Village Беларусь.

"Клоунада продолжается", - гласит подпись под кадрами белорусского СТВ.

Обратим внимание, что канал СТВ (Столичное телевидение) является государственным.

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Отметим, что в сюжетах СТВ кроме Украины, Польшу и Литву начали подписывать названиями, которые у них были во время СССР, с приставкой "бывшие".

Например, кадр из Литвы сопровождает красная плашка с надписью "Бывшая советская Литовская республика", репортаж из Польши отмечен как "Бывшая Польская народная республика".

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Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что после 5 ноября, когда истекает срок действия президентских полномочий Александра Лукашенко, в нашей стране нынешнего президента Беларуси будут называть просто по имени и фамилии.

По его словам, незаконно избранный или нелегитимный президент – "это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook".