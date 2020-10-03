"Клоунада продолжается": на белорусском госТВ "переименовали" Украину

В сюжетах СТВ Украину, Польшу и Литву начали подписывать названиями, которые у них были во время СССР.
На телевидении в Беларуси сюжет о событиях в Украине протитровали надписью "бывшая УССР".
Соответствующее фото с переименованием Украины на белорусском канале СТВ выложило в Telegram издание The Village Беларусь.
"Клоунада продолжается", - гласит подпись под кадрами белорусского СТВ.
Обратим внимание, что канал СТВ (Столичное телевидение) является государственным.
Отметим, что в сюжетах СТВ кроме Украины, Польшу и Литву начали подписывать названиями, которые у них были во время СССР, с приставкой "бывшие".
Например, кадр из Литвы сопровождает красная плашка с надписью "Бывшая советская Литовская республика", репортаж из Польши отмечен как "Бывшая Польская народная республика".
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что после 5 ноября, когда истекает срок действия президентских полномочий Александра Лукашенко, в нашей стране нынешнего президента Беларуси будут называть просто по имени и фамилии.
По его словам, незаконно избранный или нелегитимный президент – "это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook".
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.