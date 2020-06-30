Евросоюз открывает внешние границы для 14 стран мира

Евросоюз принял решение по открытию границ / Reuters

С 1 июля внешние границы Евросоюза будут полностью открыты после пандемии коронавируса для граждан 14 стран мира.

Как информирует Совет Европы, данная рекомендация не является юридически обязательным документом". За выполнение рекомендаций будет отвечать каждая страна-участница ЕС.

Въезд на территорию ЕС будет разрешен для граждан следующих стран:

Алжир

Австралия

Канада

Грузия

Япония

Черногория

Марокко

Новая Зеландия

Руанда

Сербия

Южная Корея

Таиланд

Тунис

Уругвай

Китай, если разрешит гражданам ЕС поездки на свою территорию.

Отметим, рекомендовано открыть границы для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

США, Бразилия и Россия, лидирующие среди других стран по числу выявленных случаев коронавируса, в список не вошли.

В Совете Европы подчеркнули, что список стран будет пересматриваться каждые две недели.

Как ранее сообщалось, Европейский Союз может открыть свои границы с 1 июля только для граждан чуть более десятка государств. Окончательный список государств, которых коснутся ослабления, по-прежнему не согласован.

Напомним, в Брюсселе чиновники обсуждали, из каких стран разрешить въезд в Евросоюз после открытия внешних границ, которые закрыли после объявления пандемии китайского коронавируса Covid-19.