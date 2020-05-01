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Когда Путин вернет Донбасс и Крым – прогноз эксперта из ЦРУ

1 мая 2020, 20:04

Свою позицию по отношению к захваченным территориям Путин продемонстрировал четко, считает американский эксперт.

Когда Путин вернет Донбасс и Крым – прогноз эксперта из ЦРУ
Когда Путин вернет Донбасс и Крым – прогноз эксперта из ЦРУ / Instagram

Украине не стоит надеяться на возвращение в свой состав оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма, пока в России правит нынешний президент Владимир Путин.

Путин ясно дал понять всему миру, что никаких территорий никому возвращать не собирается, полагает бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн. Такое мнение он высказал, комментируя поправки к Конституции РФ, где говорится о создании новых не федеральных территорий.

"Возвращаясь к Конституции, которая внедряется в России, это формализованный документ, который лишь закрепляет реальность действующей системы, особенно идею того, что вы не можете уступить (ранее захваченные – ред.) территории. Это просто реальность", – пояснил он в интервью изданию LB.ua.

Так что Украине остается надеяться разве что на преемника Путина.

"…нет гарантий того, что в случае изменений в России преемники Путина пойдут тем же путем (которым сейчас идет Путин – ред.). А пока он просто фиксирует реальность и дает понять, что он не отдаст никаких территорий", – заявил Девайн.

Ранее он дал прогноз, когда Путин лишится власти. Комментируя изменения в Конституцию России, Девайн отметил, что у Путина на сегодня очень хорошие позиции – и это дает ему карт-бланш.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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