Когда удастся привить от коронавируса весь мир: оптимистический прогноз ООН

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире от COVID-19 в настоящее время вакцинировано 94,5 млн человек.
Сейчас единственным способом побороть пандемию является вакцинация. В Организации Объединенных Наций надеются, что к концу 2022 года удастся привить от коронавируса все население планеты.
Там будут добиваться совместной работы мирового сообщества над этим. Об этом заявил глава Генассамблеи ООН Абдулла Шахид в интервью Hindustan Times. Для достижения такой амбициозной и непростой задачи он собирается "воспользоваться своими полномочиями".
"Генеральная Ассамблея состоит из 193 стран, это самый представительный институт в структуре ООН. Я намерен воспользоваться своими полномочиями, чтобы объединить всех. Моя задача – обеспечить, чтобы мы все пришли к гораздо более обнадеживающим срокам… по вакцинации всего населения мира к концу 2022 года", – отметил Шахид.
При этом высокопоставленный представитель ООН также подчеркнул, что все это вполне реально. Он отметил, что увидел позитивные сигналы по вопросу о распределении вакцин от США, Китая, Индии, а также многих других стран.
Коронавирус в мире: статистика
- Число жертв от COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона человек. По состоянию на 3 сентября в мире выявили свыше 234,6 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
- С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – 43 657 869.
- Согласно анализу, за последнюю неделю от коронавируса в мире ежедневно умирали примерно до 8 тысяч человек – то есть, в среднем 5 смертей в минуту по всему миру.
- Впрочем, в сентябре 2021 года в мире в целом выявили меньше случаев, чем в августе. Новые случаи заболевания в мире за месяц снизились почти на четверть. Об этом свидетельствуют данные Worldometers, опубликованные в субботу 2 октября.