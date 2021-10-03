Когда удастся привить от коронавируса весь мир: оптимистический прогноз ООН

В ООН заявили о желании до 2023 года вакцинировать всех людей от коронавируса / Reuters

Сейчас единственным способом побороть пандемию является вакцинация. В Организации Объединенных Наций надеются, что к концу 2022 года удастся привить от коронавируса все население планеты.

Там будут добиваться совместной работы мирового сообщества над этим. Об этом заявил глава Генассамблеи ООН Абдулла Шахид в интервью Hindustan Times. Для достижения такой амбициозной и непростой задачи он собирается "воспользоваться своими полномочиями".

"Генеральная Ассамблея состоит из 193 стран, это самый представительный институт в структуре ООН. Я намерен воспользоваться своими полномочиями, чтобы объединить всех. Моя задача – обеспечить, чтобы мы все пришли к гораздо более обнадеживающим срокам… по вакцинации всего населения мира к концу 2022 года", – отметил Шахид.

При этом высокопоставленный представитель ООН также подчеркнул, что все это вполне реально. Он отметил, что увидел позитивные сигналы по вопросу о распределении вакцин от США, Китая, Индии, а также многих других стран.

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