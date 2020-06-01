Российский политик назвал два способа смещения Путина с поста

Владимир Путин / Reuters

Российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский озвучил свою версию того, когда и при каких условиях президент РФ Владимир Путин уйдет с поста.

По его словам, сместить нынешнего лидера России можно двумя способами.

"Самый простой способ – если завтра объявят, что он умер от сердечного приступа или от коронавируса", – сказал Пионтковский в интервью сайту Обозреватель.

Суть этого варианта в том, чтобы "убрать его физически", второй – в том, чтобы назначить Путина на формальную должность, которая не предполагает реальной власти.

При этом российский политик считает, что психическое состояние хозяина Кремля требует скорого решения вопроса о его смещении с должности.

"Путин становится просто неадекватным. Посмотрите на его лицо, на его поведение", – отметил Пионтковский.

По его мнению, скорее всего в России разыграют второй вариант.

"Они пытаются это сделать менее жестким способом. Создать какой-то госсовет, оставив его формально, но лишив его фактической власти", – сказал оппозиционер.

Как сообщал Главред, ранее бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн пояснил, почему глава РФ Владимир Путин еще очень долго останется при власти.