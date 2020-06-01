УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Российский политик назвал два способа смещения Путина с поста

1 июня 2020, 08:25

Владимир Путин становится просто неадекватным, считает Андрей Пионтковский.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский озвучил свою версию того, когда и при каких условиях президент РФ Владимир Путин уйдет с поста.

По его словам, сместить нынешнего лидера России можно двумя способами.

"Самый простой способ – если завтра объявят, что он умер от сердечного приступа или от коронавируса", – сказал Пионтковский в интервью сайту Обозреватель.

Суть этого варианта в том, чтобы "убрать его физически", второй – в том, чтобы назначить Путина на формальную должность, которая не предполагает реальной власти.

При этом российский политик считает, что психическое состояние хозяина Кремля требует скорого решения вопроса о его смещении с должности.

"Путин становится просто неадекватным. Посмотрите на его лицо, на его поведение", – отметил Пионтковский.

По его мнению, скорее всего в России разыграют второй вариант.

"Они пытаются это сделать менее жестким способом. Создать какой-то госсовет, оставив его формально, но лишив его фактической власти", – сказал оппозиционер.

Как сообщал Главред, ранее бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн пояснил, почему глава РФ Владимир Путин еще очень долго останется при власти.

Владимир Путин новости России Андрей Пионтковский
Сейчас вы просматриваете новость «Российский политик назвал два способа смещения Путина с поста». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:40
В США началась гражданская война, которая закончится их распадом
08:33
"Майдан" в США из-за убийства темнокожего: полиция задержала 4 тысячи протестующих Видео
08:25
Российский политик назвал два способа смещения Путина с поста
07:48
Ученые из США выяснили, почему COVID-19 убивает
07:07
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 1 июня
06:54
Удар коронавируса: что происходит на рынке недвижимости мнение
05:56
Окрашивание волос хной – плюсы, минусы и почему ее ненавидят парикмахеры Фото
05:40
С первым днем лета – картинки, гиф и пожелания в прозе и стихах
05:11
Катастрофа неизбежна: эксперт спрогнозировал результаты встречи Зеленского и Путина
04:36
Фатальная ошибка: известный ученый разгромил карантинные ограничения
04:02
Идеальный вариант: женские сумки, которые никогда не выйдут из моды Фото
03:14
Вселенская родительская суббота – как надо поминать перед Троицей 2020
02:17
С Днем защиты детей 2020 – картинки, гиф и добрые стихи и проза
01:58
В Украине стартовала автоматическая фиксация нарушений ПДД: первый штраф Фото
01:35
Эксперт назвал реальное число жертв COVID-19 в России
00:53
Кравчук рассказал, сколько Украине стоил отказ от ядерного оружия
00:31
С дистанцией и без массажа: МОЗ обнародовало смягчение карантина для фитнес-залов и бассейнов Видео
00:19
День защиты детей 2020 и первый день лета: какой праздник 1 июня
31 мая, воскресенье
23:40
Во Львове рухнул балкон с людьми: много пострадавших
23:20
"Утечка секрета и распад семьи": астролог назвал непрушников июня
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять