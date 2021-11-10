Когда ВОЗ объявит об окончании пандемии коронавируса: названо условие

Пандемия коронавируса закончится, когда не будет нагрузки на систему здравоохранения/ Фото Reuters

Если система здравоохранения не будет перегружена, то можно будет говорить об окончании пандемии коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от COVID-19, то есть будет возможность предоставлять те услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, превратится в эндемию", - сказал Клюге в интервью La Vanguardia.

По его словам, если тенденция с распространением инфекции не изменится, то до февраля следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса. Причину этого Клюге видит в том, что в половине стран региона застопорилась вакцинация.

"Пару месяцев назад главной проблемой было наличие (вакцин, - ред.), теперь проблема - скептицизм в отношении вакцин, фейковые новости", - отметил Клюге.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ добавил, что собирается создать рабочую группу в Европе, которая будет связана с вопросами вакцинации.

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Справка. Эндемия — это постоянное наличие в определенной местности заболеваемости людей той или иной инфекцией.

Пандемия — высшая степень развития эпидемического процесса. Сильная эпидемия, распространившаяся на территории ряда стран, континентов и охватывающая подавляющую часть мира.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности от COVID-19. Умерли 833 пациента.

Предыдущий антирекорд жертв коронавируса был установлен за сутки 5 ноября. Тогда умерли 793 человека.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв.

Как сообщал Главред, Европейский Союз обновил "зеленый список" стран для туристов. Украина в новый перечень уже не попала. Таким образом границы ЕС для украинцев закрыты.

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