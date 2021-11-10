Когда ВОЗ объявит об окончании пандемии коронавируса: названо условие

Мир должен научиться жить с вирусом. Но сейчас борьба с COVID-19 застопорилось из-за проблем с вакцинацией.
Если система здравоохранения не будет перегружена, то можно будет говорить об окончании пандемии коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от COVID-19, то есть будет возможность предоставлять те услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, превратится в эндемию", - сказал Клюге в интервью La Vanguardia.
По его словам, если тенденция с распространением инфекции не изменится, то до февраля следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса. Причину этого Клюге видит в том, что в половине стран региона застопорилась вакцинация.
"Пару месяцев назад главной проблемой было наличие (вакцин, - ред.), теперь проблема - скептицизм в отношении вакцин, фейковые новости", - отметил Клюге.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ добавил, что собирается создать рабочую группу в Европе, которая будет связана с вопросами вакцинации.
Справка. Эндемия — это постоянное наличие в определенной местности заболеваемости людей той или иной инфекцией.
Пандемия — высшая степень развития эпидемического процесса. Сильная эпидемия, распространившаяся на территории ряда стран, континентов и охватывающая подавляющую часть мира.
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Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности от COVID-19. Умерли 833 пациента.
Предыдущий антирекорд жертв коронавируса был установлен за сутки 5 ноября. Тогда умерли 793 человека.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв.
Как сообщал Главред, Европейский Союз обновил "зеленый список" стран для туристов. Украина в новый перечень уже не попала. Таким образом границы ЕС для украинцев закрыты.
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