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Кого ЕС накажет за отравление Навального: СМИ обнародовали список чиновников

14 октября 2020, 17:01

ЕС готовится ввести финансовые санкции в отношении шести высокопоставленных российских чиновников из Министерства обороны, внутренней разведки и Кремля.

Навальный
Стало известно, кого накажут из-за отравления Навального / Reuters

Шесть высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к отравлению Новичком лидера оппозиции Алексея Навального, столкнутся с замораживанием активов и запретом на поездки в Евросоюз.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, Европейский Союз готовится ввести финансовые санкции в отношении шести высокопоставленных российских чиновников из Министерства обороны, внутренней разведки и Кремля. В частности, под санкции Европейского Союза попадут:

  • Замглавы АП Сергей Кириенко
  • Начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин
  • Директор ФСБ Александр Бортников
  • Заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов
  • Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Ожидается, что Европейский Союз также наложит санкции на Российский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий. Западные спецслужбы заявляют, что на предприятии было разработано и произведено нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое использовалось для отравления Навального.

В издании отметили, что Германия и Франция составили список и представили имена вместе с 500-страничным пакетом доказательств. По словам дипломатов, высокопоставленные дипломаты Европейского Союза встретились и одобрили список в среду, 14 октября, а официально он должен быть принят в четверг утром.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

  • 14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
  • 12 октября главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии по санкциям в отношении российских чиновников и организаций, обвиненных в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

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