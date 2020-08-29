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Кого на самом деле продвигает Запад в Беларуси - мнение эксперта

29 августа 2020, 15:05

Тихановскую использовали в качестве "картонной дурилки", считает Андрей Золотарев.

Андрей Золотарев
Андрей Золотарев прокомментировал ситуацию в Беларуси / УНИАН

Вмешательство Запада в ситуацию в Беларуси есть, и лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская не является самостоятельной фигурой.

Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев изданию Главред.

"Что касается Тихановской, то мне ее по-человечески жаль: она оказалась бо́льшим человеком, чем наши "трое из ларца", которые стояли на сцене Майдана (…) А Тихановская оказалась более человечной, но совершенно неподготовленной фигурой, которую использовали в качестве картонной дурилки. Понятно, что она – не лидер. Понятно, что за ее спиной стоят куда более разбирающиеся и продвинутые в политике люди. И Запад играет на продвижение фигуры Валерия Цепкало", - считает Золотарев.

Политолог отметил, что вмешательство Запада в ситуацию в Беларуси есть, но ничего бы не получилось, если бы не было общественной поддержки.

"Там (в Беларуси, - ред.) есть усталость от Лукашенко, и в Минске он непопулярен. За Александра Григорьевича – периферия, село, маленькие города, а также Могилевская и Витебская области, Орша. Но в Минске для него ситуация 50/50", - добавил Золотарев.

Напомним, ранее Андрей Золотарев спрогнозировал будущее отношений между Украиной и Беларусью.

Светлана Тихановская Андрей Золотарев протесты в Беларуси выборы в Беларуси новости Беларуси
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