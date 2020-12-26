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"Кол в сердце Северного потока-2": в России анонсировали ответ Газпрома на санкции США

26 декабря 2020, 17:01

По словам Игоря Юшкова, американцы не успеют за неделю ввести новые санкции против СП-2.

Газпром
В России считают, что Газпрому все равно удастся достроить газопровод Северный поток-2 / ТАСС

Соединенные Штаты Америки не смогут помешать завершению строительства российского газопровода Северный поток -2, так как за неделю невозможно документально оформить новые санкции в отношении энергетического проекта. Несмотря на ограничения, Газпром будет пытаться достроить трубопровод.

Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков изданию МК, комментируя новый возможный санкционный удар Вашингтона по СП-2.

По его словам, американцам за неделю не удастся подготовить и документально реализовать ограничительные меры.

"Какой еще "кол в сердце проекта" имеют в виду американцы, не совсем ясно. Не думаю, что они успеют за неделю подготовить и утвердить некие новые меры", - считает Юшков.Читайте такжеУ Путина допустили проблемы из-за "смертельного удара" США по Северному потоку-2

При этом он уверен, что российский монополист намерен достроить Северный поток-2 даже в том случае, если США все-таки удастся ввести эмбарго.

"Газпром" уже показал, что санкций не боится и намерен идти до конца", - подчеркнул эксперт.

Напомним, согласно данным портала отслеживания судов Marine Traffic, российский трубоукладчик Фортуна, который проводит работы по завершению строительства СП-2 в территориальных водах Германии, 26 декабря прекратил работы и вернулся в порт Висмар.Читайте такжеСМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2

Санкции против Северного потока-2

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