Колесникова из СИЗО унизила Лукашенко и ответила на предложение диалога

Мария Колесникова / Reuters

Одну из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову, которая после ареста находится в СИЗО, приглашали на встречу Александра Лукашенко с политзаключенными, которая состоялась 10 октября.

Как рассказала она в интервью журналу Der Spiegel, вечером 9 октября у нее состоялся разговор с двумя неизвестными.

"Они были вежливы, но не хотели называть своих настоящих имен. Они задавали мне много вопросов о моей семье, друзьях и коллегах, а также обо мне. Формат этого так называемого приглашения меня не устроил. Я считаю такие анонимные посещения оскорбительными", — сказала Колесникова.

По ее словам, после этого она попросила у тюремного руководства предоставить информацию о посещении. Ей ответили, что видеозаписи посещения нет и персонал об этом ничего не знает.

Читайте такжеРФ избавляется от Лукашенко: эксперт раскрыл сценарий смены власти в МинскеВ то же время она подчеркнула, что диалог с Лукашенко возможен только в честных и равных условиях: на свободе, а не в тюрьме и добровольно, а не по принуждению и с четко определенными целями.

"Пока мы в заложниках в тюрьме, диалог не имеет смысла. Белорусское руководство должно в первую очередь удовлетворить основные требования нашего народа: отпустить политзаключенных и начать расследование преступлений, совершенных против народа", — уверена она.

Колесникова также прокомментировала конституционную реформу, которую предложил Лукашенко.

"То, что руководство пытается инициировать, не заслуживает доверия. <...>. Это попытка режима одурачить людей, обмануть их — попытка остаться у власти", — добавила она.

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