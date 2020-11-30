Колесникова из тюрьмы объявила о народной революции в Беларуси

Белорусская оппозиционерка через адвоката из тюрьмы ответила на вопросы журналистов.
Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая около трех месяцев находится в следственном изоляторе тюрьме, объявила о народной революции в стране.
Колесникова через адвоката ответила на вопросы российского телеканала Дождь. На вопрос, совершили ли белорусские оппозиционеры серьезные ошибки, та заявила, что она и ее соратники оппозицией ни в коей мере не являются.
"Большинство белорусов отдали свой голос 9 августа за кандидата, который олицетворял перемены. Революция в Беларуси прежде всего народная. Люди объединились и сейчас берут все больше ответственности за будущее своей страны", — сказала Колесникова.
Она также заявила, что протест в Белоруссии никуда не исчезнет, а, скорее всего, "трансформируется".
"Отказ расследовать преступления в отношении мирных граждан, эскалация насилия, убийства — все это только закрепляет протестные настроения в обществе основательней и глубже", — подытожила Колесникова.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Напомним, 7 сентября лидера оппозиции Беларуси Марию Колесникову похитили в центре Минска. Ее посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
- 8 сентября белорусские пограничники пытались выдворить ее на территорию Украины, однако им это не удалось – Колесникова разорвала свой паспорт, после чего была арестована.
- Режим Лукашенко инкриминирует Колесниковой захват государственной власти. 12 сентября ее перевели из СИЗО в Минске в следственную тюрьму города Жодино.