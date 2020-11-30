Колесникова из тюрьмы объявила о народной революции в Беларуси

Мария Колесникова / Reuters

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая около трех месяцев находится в следственном изоляторе тюрьме, объявила о народной революции в стране.

Колесникова через адвоката ответила на вопросы российского телеканала Дождь. На вопрос, совершили ли белорусские оппозиционеры серьезные ошибки, та заявила, что она и ее соратники оппозицией ни в коей мере не являются.

"Большинство белорусов отдали свой голос 9 августа за кандидата, который олицетворял перемены. Революция в Беларуси прежде всего народная. Люди объединились и сейчас берут все больше ответственности за будущее своей страны", — сказала Колесникова.

Она также заявила, что протест в Белоруссии никуда не исчезнет, а, скорее всего, "трансформируется".

"Отказ расследовать преступления в отношении мирных граждан, эскалация насилия, убийства — все это только закрепляет протестные настроения в обществе основательней и глубже", — подытожила Колесникова.

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