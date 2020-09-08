Колесникову задержали на границе с Украиной – Белта

Колесникова / Reuters

Участники Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов выехали на территорию Украины. Вместе с ними пыталась уехать Мария Колесникова, однако ее задержали на границе.

Об этом сообщает государственное информационное агентство Беларуси Белта.

Согласно данным сведениям, Кравцову и Родненкову выехать в Украину удалось, тогда как Колесникову задержали.

По информации издания Коммерсант, в погранкомитете подтвердили, что белорусские оппозиционеры прошли пограничный контроль на границе с Украиной. Государственные СМИ Беларуси утверждают, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения границы.

Не исключается, что якобы попытка незаконного пересечения границы Колесниковой, Кравцовым и Родненковым является инсценировкой белорусских спецслужб.

Telegram-канал Atn News пишет, что в то время как активно распространялась информация о похищении Колесниковой, она вместе с Родненковым и Кравцовым якобы пыталась ночью тайно выехать в Украину. После пограничного осмотра у оппозиционеров, дескать, сдали нервы и они рванули на территорию Украины, чуть не сбив пограничника.

"В итоге у Родненкова и Кравцова получилось сбежать, у Колесниковой - нет. Ее задержали прямо на границе, а беглецов ищут вместе с украинцами", - отмечается в сообщении.

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