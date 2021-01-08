Компания Pfizer заявила об эффективности ее вакцины от вируса-мутанта

Pfizer хочет дополнительно исследовать штамм коронавируса E484K, который обнаружили в Южной Африке.
Компания Pfizer и ученые Техасского университета исследовали эффективность вакцины от коронавируса против новых мутаций Sars-cov-2. Согласно результатам исследования, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна против новых штаммов.
Исследование проводилось на крови людей, которым сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Вакцина оказалась эффективной против 16 новых мутаций коронавируса, включительно с "британским" штаммом N501Y, пишет Reuters.
"Мы протестировали 16 различных мутаций, и ни одна из них не показала существенного влияния (на эффективность вакцины - ред.). Это хорошие новости. Но это не значит, что 17-й мутации не будет", - сказал ученый компании Pfizer Фил Дормитцер.
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Также компания Pfizer хочет дополнительно исследовать штамм коронавируса E484K, который обнаружили в Южной Африке. Ученые объяснили, что хоть этот штамм и похож на "британский", однако имеет "ряд дополнительных мутаций".
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от коронавируса. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения 30 декабря сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- СМИ 6 января рассказали, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за 1-3$ тысячи можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.