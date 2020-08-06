"Эти вещи дороже денег": звезды массово бойкотируют "концерты Лукашенко"

Звезды отказываются принимать участие в "концерте Лукашенко"

В Беларуси в канун президентских выборов запланирован ряд бесплатных концертов с участием представителей украинской, белорусской и российской эстрады, а также американских рэп-звезд.

Концертные программы, организованные городскими властями, состоятся вечером в субботу, 8 августа, в крупнейших городах Беларуси. Акции получили название Вместе за Беларусь! и Моя Беларусь.

В Бобруйске выступят украинские исполнители Павло Зибров и Лисапетный батальон. На праздничном концерте в Бресте будет петь Олег Винник.

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Аналогичные концерты с участием других артистов анонсированы в Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве и Минске.

Местные СМИ отмечают, что анонсировать бесплатные концерты стали буквально вчера, 5 августа.

Намеченные в день тишины концерты уже вызвали ряд вопросов, поскольку в этот день запрещена любая агитация за кандидатов в президенты Беларуси.

Представитель организатора концерта в Минске в комментарии 34mag.net пояснила, что поздний анонс связан "со сложностями с логистикой и вопросами, как доставить артистов в Минск".

Сегодня стало известно, что многие звезды отказались принимать участие в концератх в поддержку президента Александра Лукашенко.

Например, дуэт RASA из России отказался от участия в провластном Минском концерте 08.08. после того, как "узнали что это на самом деле".

Известный российский певец Стас Пьеха заявил, что раньше осени в Беларуси его не стоит ждать.

Также СМИ сообщают о том, что украинская певица Тина Кароль удалила свои истории-анонсы в инстаграме и отказалась от выступления 8 августа.

Кроме этого, певица Юлианна Караулова тоже не выступит 8 августа. Она сослалась на пандемию.

Ранее Александр Лукашенко в ходе своего обращения к белорусскому народу заявил об угрозе реализации в стране сценария цветной революции и назвал оппозиционеров "тремя несчастными девочками".