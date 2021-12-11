"Конец не за горами": Билл Гейтс уточнил свой прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса

Билл Гейтс уточнил свой прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса / Reuters

Миллиардер и филантроп, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс подвел итоги уходящего 2021 года. И одновременно дал новый прогноз по поводу окончания сроков пандемии COVID-19.

В своем блоге Гейтс выразил мнение, что острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году. При этом Гейтс признался, что не ожидал появления столь заразного штамма, как Дельта, и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.

"Когда появляется новый вариант вируса, это не может не вызывать беспокойства. Но я все еще надеюсь, что в следующем году, в какой-то момент, COVID-19 станет эндемическим заболеванием в большинстве регионов мира. А пока, во время настоящее, он примерно в 10 раз смертоноснее гриппа. Вакцины и противовирусные лекарства могут сократить этот показатель вдвое и даже более", – сказал он.

Гейтс также отметил, что, хотя штамм Омикрон вызывает беспокойство, мировое сообщество сейчас лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем на предыдущих этапах.

"Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году", - написал он.

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Напомним, в ноябре американский миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса. По его словам, это случится, когда смертность от коронавируса и общий уровень инфицирования достигнут средних показателей сезонного гриппа. Если точнее, то планируется, что такой результат будет к середине 2022 года.

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