Конец войны за Карабах: СМИ назвали дату заключения перемирия

Стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие в ближайшие часы.
Армения и Азербайджан в ближайшие часы могут достигнуть договоренности о перемирии в войне за Нагорный Карабах.
Об этом идет речь в сообщении Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
В сообщении отмечается, что Баку и Ереван уже 9 октября могут заключить перемирие.
Также уточняется, что стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие в пятницу вечером или в субботу утром.
Обратим внимание, что ранее в парламенте Турции объявили о том, что могут рассмотреть вопрос об отправке военных в Нагорный Карабах.
Как известно, главы министерств иностранных дел Азербайджана и Армении в пятницу, 9 октября, посетят Москву для консультаций относительно урегулирования конфликта.
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.