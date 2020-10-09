Конец войны за Карабах: СМИ назвали дату заключения перемирия

Боевые столкновения за Нагорный Карабах / Скриншот

Армения и Азербайджан в ближайшие часы могут достигнуть договоренности о перемирии в войне за Нагорный Карабах.

Об этом идет речь в сообщении Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

В сообщении отмечается, что Баку и Ереван уже 9 октября могут заключить перемирие.

Также уточняется, что стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие в пятницу вечером или в субботу утром.

Обратим внимание, что ранее в парламенте Турции объявили о том, что могут рассмотреть вопрос об отправке военных в Нагорный Карабах.

Как известно, главы министерств иностранных дел Азербайджана и Армении в пятницу, 9 октября, посетят Москву для консультаций относительно урегулирования конфликта.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах