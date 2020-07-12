На границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия с жертвами

Нагорный Карабах снова оказался в эпицентре конфликта / Reuters

На азербайджано-армянской границе утром 12 июля внезапно начались масштабные боевые действия.

Как говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана, армянские военнослужащие осуществили артиллерийский обстрел.

В ведомстве уточняют, что территория Азербайджана была обстреляна из артиллерийских установок, поэтому военные были вынуждены защищаться и дать ответный огонь.

Потери зафиксированы с обеих сторон, но детальная информация о количестве погибших или раненых не приводится.

В свою очередь Министерство обороны Армении поясняет, что группа азербайджанских солдат попыталась пересечь государственную границу на внедорожнике, но вернулась на свои позиции после предупреждения. В связи с этим армянские военнослужащие были вынуждены открыть огонь, и ликвидировали нескольких бойцов с другой стороны. Тем временем о потерях со своей стороны Армения не сообщает.

Как известно, с 1988 года по 1994 год между Арменией и Азербайджаном шла война на этнической почве за контроль над Нагорным Карабахом. В итоге был подписан мирный договор, но напряжение между странами сохранилось.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал положительный тест на коронавирус, о чем рассказал в соцсети на своей странице.