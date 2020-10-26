Конфликт в Карабахе: Иран развернул войска на границе с Арменией и Азербайджаном

Иран предупреждал Ереван и Баку о недопустимости попадания снарядов на территорию Исламской республики из зоны конфликта в Нагорном Карабахе.
В Тегеране приняли решение развернуть свои войска на границе с Арменией и Азербайджаном. Целью маневра в Иране назвали защиту своих национальных интересов и поддержание мира в регионе в связи с эскалацией военной ситуации в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает информагентство Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на иранские СМИ, опубликовавшие соответствующее заявление КСИР.
В частности, в заявлении Корпуса стражей революции Ирана (КСИР) речь идет о том, что войска иранского военно-политического формирования развернуты для защиты национальных интересов республики и с целью обеспечения мира. Судя по всему, речь идет о переброске военных в провинцию Восточный Азербайджан.Читайте такжеВойна в Нагорном Карабахе: Иран ответил Баку и Еревану на боевые действия
Кроме того, согласно сведениям прессы, ранее командующий КСИР генерал Хосейн Салами лично посещал Хода Афарин в провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана.
Заявления Ирана по конфликту в Нагорном Карабахе
- Иран – единственное государство, которое имеет прямые границы с Арменией, Азербайджаном и непризнанной самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой. Боевые действия между Баку и Ереваном проходят в непосредственной близости от границ Ирана, вследствие чего боевые снаряды нередко попадают на территорию Исламской республики. Это приводит к получению травм местными жителями и повреждениям объектов гражданской инфраструктуры.
- Тегеран неоднократно обращался к Армении и Азербайджану с просьбами контролировать свои боевые действия и не допускать попадания ракет и снарядов на территорию Ирана.
- В МИД Ирана подчеркивали, что Баку и Ереван будут привлечены к ответственности даже за случайные удары по территории иранского государства.
- 25 октября армия Ирана с применением артиллерийских и инженерных боевых частей, а также беспилотных летательных аппаратов, провела учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах. Целью маневров в Тегеране назвали проверкой боеготовности войск.