Конфликт в Карабахе: Иран развернул войска на границе с Арменией и Азербайджаном

В Иране приняли военные меры из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе / Reuters

В Тегеране приняли решение развернуть свои войска на границе с Арменией и Азербайджаном. Целью маневра в Иране назвали защиту своих национальных интересов и поддержание мира в регионе в связи с эскалацией военной ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает информагентство Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на иранские СМИ, опубликовавшие соответствующее заявление КСИР.

В частности, в заявлении Корпуса стражей революции Ирана (КСИР) речь идет о том, что войска иранского военно-политического формирования развернуты для защиты национальных интересов республики и с целью обеспечения мира. Судя по всему, речь идет о переброске военных в провинцию Восточный Азербайджан.Читайте такжеВойна в Нагорном Карабахе: Иран ответил Баку и Еревану на боевые действия

Кроме того, согласно сведениям прессы, ранее командующий КСИР генерал Хосейн Салами лично посещал Хода Афарин в провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана.

Заявления Ирана по конфликту в Нагорном Карабахе