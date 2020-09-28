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Конфликт в Нагорном Карабахе: озвучены данные о потерях среди военных и мирных жителей

28 сентября 2020, 07:04

По данным Минобороны Азербайджана, были убиты более 550 военнослужащих Армении.

Нагорный Карабах
Конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой 27 сентября / Reuters

В Минобороны Азербайджана сообщили, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении. При этом потери среди военнослужащих в Баку не уточняются.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Согласно разведданным, полученным к концу дня операции, в результате боевых действий армянская армия понесла серьезные потери. Потери противника в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Армении потеряли 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц зенитных ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами.

Также в Минобороны Азербайджана утверждают, что "заявления официальных лиц министерства обороны Армении о потерях в рядах азербайджанской армии не соответствуют действительности и не отражают реальности".

В частности, по информации Министерства обороны Армении, в ходе боестолкновений 27 сентября с азербайджанской стороны погибли около 200 человек. Баку потерял около 30 единиц бронетехники и около 20 беспилотников. Об этом заявил представитель ведомства Арцрун Ованисян, сообщает News.am. По его словам, было ранено около 100 армянских военнослужащих, 10 из них эвакуированы в Ереван.

Тем временем Азербайджан и представители так называемой Нагорно-Карабахской республики заявили о жертвах среди гражданского населения в результате обстрелов 27 сентября. Сообщается о смерти двух мирных жителей, ранены - более 30, передает Радио Свобода.

По утверждению армянской стороны, более 50 населенных пунктов подверглись атакам с помощью азербайджанских беспилотников и артиллерии.

"Армянская сторона также сообщила о потерях среди бойцов вооруженных формирований Нагорного Карабаха - 16 погибших и около сотни раненых", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
  • Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.
  • Турция призвала Армению "немедленно прекратить агрессию" по отношению к Азербайджану. Кроме того Анкара пообещала Баку поддержку в связи с ситуацией в Карабахе.
  • Премьер-министр Никол Пашинян назвал правление Алиева в Азербайджане "диктаторским" и заявил о готовности Еревана и армянского народа воевать с Баку за Нагорный Карабах.
  • Армения также рассматривает возможность признания независимости Нагорно-карабахской республики.
  • В НАТО уже отреагировали на обострение вооруженного конфликта в районе Нагорного Карабаха и призвали стороны договориться мирным путем.
  • Азербайджан принял решение с 28 сентября ввести военное положение на территории страны. В государстве будет действовать комендантский час.

Нагорный Карабах конфликт боевые действия Армения новости Азербайджана
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