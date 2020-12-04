Конфликт в Нагорном Карабахе: в ООН сделали призыв к Азербайджану и Армении

В ООН готовы оказать гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха.
Организация объединенных наций призывает Азербайджан и Армению возобновить переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ с целью установления устойчивого мира в регионе. В ООН приветствуют договоренности от 9 ноября по Карабаху и готовы оказать региону гуманитарную помощь.
Об этом в пятницу, 4 декабря, заявил представитель генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с урегулированием армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.
По его словам, Антониу Гуттериш считает, что Ереван и Баку должны продолжить диалог в рамках Минской группы ОБСЕ с целью обеспечения устойчивого перемирия в районе нагорно-карабахского конфликта.
"Генеральный секретарь ООН призывает Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы добиться устойчивого урегулирования, - отметил Дюжаррик.Читайте такжеВойска Азербайджана подошли к границе Армении и выдвинули требование
Гуттериш призывает Азербайджан и Армению, а также стороны, которые оказывают влияние на ситуацию в Карабахе, сотрудничать с ООН и предоставить Организации доступ для беспрепятственного посещения региона. В ООН обещают оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха.
Также Гуттериш поддержал договоренности по Нагорному Карабаху от 9 ноября и подчеркнул, что все стороны должны обеспечить их выполнение, включая часть по соблюдению прав человека.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Наиболее серьезное за последние годы обострение армяно-азербайджанского конфликта случилось 27 сентября и завершилось 9 ноября подписанием Арменией, Азербайджаном и Россией соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
- Ереван передал под контроль Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.
- 22 ноября в МИД Франции сделали заявление о том, что переговоры по Карабаху должны продолжиться в рамках Минской группы ОБСЕ. В Париже считают, что сторонам следует урегулировать ряд проблемных моментов, после чего можно будет перейти к обсуждению статуса региона.