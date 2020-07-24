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Ученые выяснили, как коронавирусу удается "обмануть" иммунитет

Вирус вырабатывает белок nsp16, который особым образом меняет структуру концевых участков копий его генома.

24 июля 2020, 22:29
Коронавирус
Ученые нашли белок, скрывающий COVID-19 от иммунитета / Фото pixabay.com

Американские молекулярные биологи сделали важное открытие. Ученые обнаружили белковый механизм, который делает РНК коронавируса COVID-19 невидимой для врожденной иммунной системы тех клеток, в которые он уже успел проникнуть.

Об этом сообщает научный журнал Nature Communications в пятницу, 24 июля.

"Вирус вырабатывает белок nsp16, который особым образом меняет структуру концевых участков копий его генома. Эти изменения играют роль камуфляжа, который обманывает клетку и заставляет ее считать вирусную РНК частью самой себя, а не чужеродным включением", – объяснил один из авторов исследования, доцент Университета штата Техас в Сан-Антонио Йогеш Гупта.

Ученые считают, что после заражения COVID-19 в работе иммунитета развиваются тяжелые нарушения. Кроме того, возникают и другие проблемы – массовые воспаления, микротромбы, которые и без коронавируса угрожают жизни пациента. Сейчас ученые пытаются понять, почему они появляются и как их предотвратить.

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Для ответа на этот вопрос, как отмечает Гупта, важно понимать, как коронавирус проникает в клетки человека, обходит встроенную систему защиты и как его появление меняет жизнедеятельность этих клеток. Первая фаза этого процесса – "перевод" генома вируса на "язык", понятный для клетки.

Для этого в каждой частице коронавируса есть набор вспомогательных белков, которые особым образом изменяют концевые участки его РНК-молекулы, добавляя к ним короткий сегмент. Биологи называют его "кэпом".

Эта структура состоит из молекулы 7-метилгуанозина – аналога одной из "букв" РНК и ДНК, она есть на всех РНК-копиях генов многоклеточных организмов. "Кэп" служит меткой, по которой клетки распознают свой и чужой генетический материал. Если его нет, "чужака" уничтожают. Вирусы пытаются противодействовать этому, используя свои собственные метки или воруя их у клетки.

Как писал Главред, по состоянию на утро пятницы, 24 июля, в мире обнаружили 15,5 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло на 269 тысяч человек по сравнению с предыдущим днем.

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