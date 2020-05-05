Заграница поможет: стало известно, сколько денег ЕС даст Украине на борьбу с последствиями коронавируса

Стало известно, сколько денег ЕС даст Украине на борьбу с последствиями коронавируса / Reuters

Послы стран, которые входят в Евросоюз, одобрили предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро ради преодоления экономических последствий пандемии китайского коронавируса Covid-19.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Совета ЕС.

"Страны, которые являются участниками политики расширения и политики соседства, являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас, как никогда, абсолютно необходимо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в преодолении экономических и социальных последствий этого глобального кризиса",- прокомментировал решение послов ЕС глава Минфина Хорватии Здравко Марич.

Кроме того, известно, что помимо Украины макрофинансовую помощь получат: Албания - 180 млн евро, Босния и Герцеговина - 250 млн евро, Грузия - 150 миллионов евро, Иордания - 200 млн евро, Косово - 100 млн евро, Молдова - 100 млн евро, Черногория - 60 млн евро, Северная Македония - 160 млн евро, Тунис - 600 млн евро.

Напомним, ранее представители Всемирного банка и CEPI (Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям) заявили о том, что на процесс разработки рабочей вакцины от коронавируса Covid-19 нужно еще как минимум 2 млрд долларов США.