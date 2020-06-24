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Игры с языком: Трамп предложил назвать коронавирус "кунг-флю"

Президент США решил лишний раз поизгаляться над Covid-19.

24 июня 2020, 10:16
Трамп
Трамп предложил назвать коронавирус "кунг-флю" / УНИАН

Американский президент Дональд Трамп придумал новое название для китайского коронавируса, которое сразу стало очень популярным у его фанатов ‒ "kung flu" (Кунг-грипп - Главред).

Свою идею Трамп озвучил во время выступления на конференции молодых членов Республиканской партии в Финиксе, штат Аризона, 24 июня 2020 года.

Таким образом руководитель США хотел лишний раз отметить китайское происхождения коронавирусной инфекции.

"Никогда в мире не было ничего такого, что имело бы так много названий. Я могу дать 19 или 20 названий для этого (вируса - Главред). Ухань ‒ очень запоминающееся название. Коронавирус - верно? Кung flu (на этих словах республиканцы в зале в одобрительном тоне закричали ‒ Главред). Covid-19. Я спросил: "Что означает "19"? Это странное название", ‒ заявил Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил ‒ Соединенные Штаты Америки через некоторое время сообщат детали происхождения коронавируса. В частности, главный инфекционист США Энтони Фаучи должен дать показания перед коллегией в Сенате (верхней палаты американского парламента).

До того, сотрудники спецслужб США пришли к выводу, что в январе 2020 года власти КНР скрыли масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса ‒ для того, чтобы в скрытом режиме провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.

Дональд Трамп новости США китайский коронавирус Covid-19
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