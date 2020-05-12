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В ВОЗ рассказали, какие материки стали новыми эпицентрами пандемии коронавируса

12 мая 2020, 17:11

Во Всемирной организации здоровья в деталях рассказали о том, какие материки стали новыми эпицентрами пандемии коронавируса.

США, коронавирус
Какие материки стали новыми эпицентрами пандемии коронавируса / Reuters

Число людей, которые инфицированы китайским коронавирусом Covid-19 в пределах материков Северная и Южная Америка постоянно увеличивается. Именно поэтому они официально признаны новыми мировыми центрами пандемии коронавирусной инфекции.

Соответствующую информацию во вторник, 12 мая, озвучила официальный представитель Всемирной организации здоровья Маргарет Харрис.

"Количество случаев заражения в обеих Америках растет. Мы называем обе Америки центром эпидемии на сегодня", - сказала она.

Напомним, ранее эксперты ВОЗ выдвинули новую версию по поводу того, откуда взялся китайский коронавирус. По их мнению, на рынок в городе Ухане (который ранее признали источником инфекции) Covid-19 мог занести кто-то из продавцов либо покупателей. И потом заражение пошло в геометрической прогрессии.

"Этот рынок точно играл какую-то роль в распространении коронавируса – или как источник вспышки, или при ее распространении. Но мы не знаем наверняка, был ли он источником вспышки пандемии", –   заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

новости ВОЗ коронавирус Южная Америка
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