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Коронавирус бьет рекорды: ВОЗ обнародовала тревожную статистику

22 сентября 2020, 19:00

Согласно опубликованной ВОЗ статистике, за прошлую неделю (с 14 по 20 сентября) в мире зафиксировали 1 998 897 новых случаев COVID-19.

Коронавирус
В ВОЗ бьют тревогу из-за коронавируса / УНИАН

В ВОЗ бьют тревогу из-за всемирной пандемии опасного коронавируса, которая набирает обороты после рекордного скачка заболеваемости на прошлой неделе. В то же время, смертельных исходов регистрируют все меньше.

Об этом говорится еженедельном докладе Всемирной организации здравоохранения, передает официальный сайт организации.

Согласно опубликованной ВОЗ статистике, за прошлую неделю (с 14 по 20 сентября) в мире зафиксировали 1 998 897 новых случаев COVID-19, что на 6% больше, чем неделей ранее.

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"Речь идет о самом большом количестве случаев заражения за неделю с самого начала эпидемии", – констатируют в ВОЗ.

За этот же период количество смертей от вызванных болезнью последствий сократилось на 10% и составило 37,7 тыс.

Коронавирус в мире - что было ранее:

  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
  • Новое исследование показало, что коронавирус термостойкий, он самовосстанавливается и очень устойчив в лабораторных тестах. Команда венгерских ученых выявила, что частица вируса выдерживает 100-кратное зондирование наноиглой, что, возможно, делает этот вирус самым физически эластичным из известных.

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