Коронавирус бьет рекорды: ВОЗ обнародовала тревожную статистику

Согласно опубликованной ВОЗ статистике, за прошлую неделю (с 14 по 20 сентября) в мире зафиксировали 1 998 897 новых случаев COVID-19.
В ВОЗ бьют тревогу из-за всемирной пандемии опасного коронавируса, которая набирает обороты после рекордного скачка заболеваемости на прошлой неделе. В то же время, смертельных исходов регистрируют все меньше.
Об этом говорится еженедельном докладе Всемирной организации здравоохранения, передает официальный сайт организации.
Согласно опубликованной ВОЗ статистике, за прошлую неделю (с 14 по 20 сентября) в мире зафиксировали 1 998 897 новых случаев COVID-19, что на 6% больше, чем неделей ранее.
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"Речь идет о самом большом количестве случаев заражения за неделю с самого начала эпидемии", – констатируют в ВОЗ.
За этот же период количество смертей от вызванных болезнью последствий сократилось на 10% и составило 37,7 тыс.
Коронавирус в мире - что было ранее:
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
- Новое исследование показало, что коронавирус термостойкий, он самовосстанавливается и очень устойчив в лабораторных тестах. Команда венгерских ученых выявила, что частица вируса выдерживает 100-кратное зондирование наноиглой, что, возможно, делает этот вирус самым физически эластичным из известных.