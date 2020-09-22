Коронавирус бьет рекорды: ВОЗ обнародовала тревожную статистику

В ВОЗ бьют тревогу из-за коронавируса / УНИАН

В ВОЗ бьют тревогу из-за всемирной пандемии опасного коронавируса, которая набирает обороты после рекордного скачка заболеваемости на прошлой неделе. В то же время, смертельных исходов регистрируют все меньше.

Об этом говорится еженедельном докладе Всемирной организации здравоохранения, передает официальный сайт организации.

Согласно опубликованной ВОЗ статистике, за прошлую неделю (с 14 по 20 сентября) в мире зафиксировали 1 998 897 новых случаев COVID-19, что на 6% больше, чем неделей ранее.

Читайте такжеНемецкий вирусолог развеял популярные мифы о коронавирусе

"Речь идет о самом большом количестве случаев заражения за неделю с самого начала эпидемии", – констатируют в ВОЗ.

За этот же период количество смертей от вызванных болезнью последствий сократилось на 10% и составило 37,7 тыс.

Коронавирус в мире - что было ранее: