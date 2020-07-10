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Коронавирус у курильщиков: ВОЗ ошарашила заявлением

Гебреисус отметил, что пандемия может стать отличным стимулом бросить курить.

10 июля 2020, 20:01
сигареты, курение
В ВОЗ сообщили, как коронавирус влияет на курильщиков / Фото REUTERS

Коронавирус в мире - в ВОЗ отметили, что в мире насчитывается около 1,3 млрд курильщиков. Факты доказывают, что курильщики более уязвимы к развитию тяжелой формы COVID-19.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, пишет сайт ВОЗ.

По его словам, курение ежегодно убивает 8 миллионов человек. Гебреисус отметил, что пандемия может стать отличным стимулом бросить курить, поскольку курильщики особо подвержены заболеванию тяжелой формой коронавируса. Он добавил, что ВОЗ решила помочь таким людям избавится от никотиновой зависимости.

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"Сегодня ВОЗ запускает инициативу по обеспечению доступа к отказу от табака, цель которой - помочь 1,3 миллиардам людей в мире бросить курить во время пандемии COVID-19", - заявил Гебреисус.

Он уточнил, что цель такой инициативы - помочь людям получить свободный доступ к ресурсам, необходимым для отказа от курения, таким как никотин-заместительная терапия и цифровая связь с медицинским работником для консультаций.

Как писал Главред, в В Украине Covid-19 по состоянию на утро 10 июля преодолел психологическую отметку в 52 тысячи человек. За сутки вирус диагностировали у 819 человек, побороли болезнь 1 тысяча 16 инфицированных, а скончались 18 пациентов.

коронавирус новости коронавирус ВОЗ курение
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