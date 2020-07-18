"Мы поставлены на колени": в ООН ошарашили заявлением

В ООН сделали заявление о вреде пандемии / Фото pixabay.com

Из-за опасной пандемии коронавируса весь мир столкнулся с самой глубокой рецессией со времен Второй мировой войны и самым серьезным падением доходов с 1870 года.

Такое заявление в субботу, 18 июля, сделал генсек ООН Антониу Гутерреш, выступление которого транслировалось на CGTN. Он назвал коронавирус глобальной трагедией и сказал, что пандемия "показала хрупкость нашего мира".

"Мир находится в смятении. Экономика – в свободном падении. Мы оказались поставлены на колени... микроскопическим вирусом", – заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

Гутерреш заявил, что крайняя нищета грозит 100 млн человек и "может возникнуть голод исторических масштабов".

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Он подчеркнул, что пандемия обнажила риски, игнорируемые человечеством на протяжении десятилетий, в том числе уязвимости систем здравоохранения, социальной защиты, структурное неравенство, ухудшение состояния окружающей среды.

"COVID-19 сравнивают с рентгеновским лучом, обнаруживающим трещины в хрупком скелете обществ, которые мы построили", – сказал Гутерреш.

В своем выступлении он призвал создать новое глобальное соглашение о создании равных возможностей для всех.

Коронавирус в мире

Как писал Главред, ученые Оксфордского университета сравнили продолжительность жизни людей до и во время пандемии коронавируса. По информации медиков, средняя продолжительность жизни мужчин и женщин снизилась почти на два года.

Напомним, по словам главного научного советника правительства Великобритании Патрика Валланса, опасный коронавирус COVID-19 будет возвращаться волнами, а его появления стоит ждать в течение нескольких ближайших лет.