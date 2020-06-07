В США объяснили, почему Китай не заинтересован в вакцине от COVID-19

В США утверждают, что Китай мешает созданию вакцины от COVID-19 / Reuters

Китайский коммунистический режим пытается помешать Западу создать эффективную вакцину от COVID-19. Это связано с тем, что Пекин стремится установить гегемонию над всем миром.

Об этом рассказал сенатор от Республиканской партии США Рик Скотт, сообщает BBC.

По его словам, Китай делает все, чтобы замедлить или вовсе саботировать создание вакцины Западом. И если Пекину все-таки удастся сделать свою вакцину, он, в отличие от США или Великобритании, не станет делиться вакциной со всем миром.

Причиной тому, как утверждает Скотт, является стремление Китая подчинить себе весь мир.

"Мы должны сделать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается устроить саботаж или замедлить (разработку лекарства на Западе)", - добавил он, подчеркнув, что такие данные предоставила ему американская разведка.

Ранее в Китае заявили, что медицина разрабатывает не менее пяти видов вакцин и после того как китайцы убедятся в эффективности хотя бы одной из них, они поделятся вакциной со всем миром.

Напомним, в британской прессе появился материал о том, что китайцы с самого начала знали всю опасную информацию о COVID-19, однако скрывали это от Запада.