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Коронавирус установил новый антирекорд: опубликована печальная статистика

В мире от COVID-19 уже скончались более 501 тысячи человек.

28 июня 2020, 11:41
коронавирус
Зафиксировано более 10 млн случаев заражения COVID-19 / pixabay.com

В мире число случаев заражения коронавирусом превысило отметку в десять миллионов.

По данным, опубликованным на специализированном портале Worldometers, на 28 июня зафиксировано 10 097 334 случая заражения COVID-19.

Согласно опубликованным статистическим данным, в мире скончались 501 585 человека, 5 473 348 пациентов выздоровели.

Отметим, что число инфицированных увеличилось на миллион всего за шесть дней.

Страны с наибольшим числом заболевших коронавирусом:

  • США – 2 596 537 случаев заражения;
  • Бразилия – 1 315 941 случаев заражения;
  • Россия – 627 646 случаев заражения;
  • Индия – 529 577 случаев заражения;
  • Великобритания – 310 250 случаев заражения;
  • Испания – 295549 случаев заражения.
/ worldometers.info

Обратим внимание, что информация Worldometers немного опережает данные Университета Джонса Хопкинса.

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По информации этого проекта, в мире выявлено 9 949 767 случаев инфицирования.

Напомним, в Украине уже лабораторно подтверждено 42 тыс. 982 случая заболевания COVID-19. Количество умерших возросло до 1 тыс. 129 человек. Выздоровели 18 тыс. 934 человека.

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